Red Bull Läpimurto: Jakso 18 - Aatu Räty löysi huippuvireen Jukureissa

Räty jäi alkukauden aikana pieneen rooliin kasvattajaseurassaan Kärpissä ja siirtyi isomman roolin perässä kesken kauden lainalle Jukureihin. Marraskuussa 19 vuotta täyttänyt Räty on kuulunut heti ensimmäisestä pelistä alkaen Jukureiden parhaimpiin pelaajiin. Lisääntynyt vastuu on näkynyt tilastoissa, sillä Räty on ehtinyt tehdä Jukureissa 15 pelaamassaan ottelussa komeat 6+10=16 tehopistettä.