Red Bull Lentopäivä: Katsojan ABC

Red Bull Lentopäivä on kansainvälisesti tunnettu ilmailutapahtuma, johon jokainen tiimi rakentaa oman lentolaitteensa, jolla he koittavat päästä rampilta mahdollisimman pitkälle Eläintarhanlahdella. Arvovaltainen Red Bull Lentopäivä -tuomaristo arvostelee jokaisen suorituksen kolmen kriteerin: lentopituuden, alkushown ja itse lentolaitteen mukaan. Eniten pisteitä saanut tiimi kruunataan Red Bull Lentopäivän voittajaksi.

Mikä on Red Bull Lentopäivä?

Red Bull Lentopäivä on kansainvälisesti tunnettu koko perheen ilmailutapahtuma, jossa viiden hengen tiimit rakentavat lentolaitteen ja koittavat päästä sillä mahdollisimman pitkälle veteen, viisi metriä korkealta rampilta. Suomessa Red Bull Lentopäivä järjestetään toista kertaa ja tänä vuonna tätä spektaakkelia pääsee seuraamaan Helsingin Tokoinrannassa 20.8.

Mikä on tapahtuman aikataulu?

Helsingin kauniissa kaupunkimiljöössä yleisö pääsee nauttimaan 37 huikean lentopäivätiimin lisäksi erilaisista ruoka- ja juomapalveluista. Voit tilata myös pizzaa piknik-hengessä tapahtuma-alueelle ja noutaa sen karttaan merkitystä Kotipizzan kojusta. Tapahtuma-alueella toimii yleisimmät maksukortit ja käteinen. Lisäksi alueelta löytyy lentokonevarikko, jossa yleisöllä on mahdollisuus käydä vierailulla ja tutustua tiimeihin ja näiden lentolaitteisiin. Myös WC-tilat löytyvät alueelta, alla olevaan karttaan merkityistä kohdista.

Et mistään. Red Bull Lentopäivä on ilmainen tapahtuma ja sopii loistavasti koko perheelle.

, voit saapua paikan päälle myös vesiteitse. Huomioithan vaan, että aluekarttaan on merkitty alue, mitä pidemmälle veneillä ei saa mennä.

Pisin lentomatka ei automaattisesti takaa voittoa. Kun kyseessä on Red Bull Lentopäivä, pelkkä lentosuoritus ei ole mitään ilman ripausta persoonallisuutta. Menestyäkseen kilpailussa tiimin täytyy pudottaa tuomariston leuat lentolaitteillaan, vaikuttaa heidät karismallaan ja tietysti häikäistä esiintymistaidoillaan. Lue alta tarkemmin pisteytys-systeemistä:

1. Lentolaitteen luovuus - Helsingin Kaupunginteatterin (HKT) edustajat Pekko Ulmanen ja Jaakko Kurki antavat varikkoalueella pisteitä tiimien lentolaitteiden luovuudesta. Pisteitä on jaossa 1-10 per tuomari, eli yhteensä 20 pistettä jaossa.