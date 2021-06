Red Bull Neymar Jr's Five -turnaus huipentuu Suomen finaaliin Helsingissä

Brasilialaisen jalkapallotähden Neymarin nimeä kantava five-a-side tyylillä, eli viidellä viittä vastaan pelattava

rantautui ensimmäistä kertaa Suomeen tänä kesänä. Karsintaturnauksia on pelattu kesäkuussa kolmella eri paikkakunnalla: Espoossa, Turussa ja Tampereella. Nyt vuorossa on enää loppuhuipennus, eli Suomen finaali, jossa ratkeaa mikä tiimi lunastaa paikan Red Bull Neymar Jr's Five -maailmanfinaalissa Brasiliassa.