Red Bull Neymar Jr's Five - Tampereen finalistit selvillä!

pelasi Red Bull Neymar Jr's Five -kentillä kuin kotonaan ja se näkyi lopputuloksessa. "Me ollaan kaikki futsalpelaajia liigatasolla, joten tämä pelimuoto tulee aika luonnostaan, mutta toki tuo knock out -aspekti tähän peliin lisää paljon haastetta ja kiinnostavia tilanteita". Strategian muuttaminen nopeasti pelikaverin tippumisen myötä ei kuitenkaan tule kenellekään luonnostaan, joka on huomattu moneen otteeseen karsintaturnauksien aikana. "Me ymmärretään ensimmäisen maaliin tärkeys ja siihen tullaan panostamaan Helsingissä kovaa, muuten tavoitteena on pelata hyvällä meiningillä ja pitää hauskaa".

Falcao pelasi Red Bull Neymar Jr's Five -kentillä kuin kotonaan ja se näkyi lopputuloksessa. "Me ollaan kaikki futsalpelaajia liigatasolla, joten tämä pelimuoto tulee aika luonnostaan, mutta toki tuo knock out -aspekti tähän peliin lisää paljon haastetta ja kiinnostavia tilanteita". Strategian muuttaminen nopeasti pelikaverin tippumisen myötä ei kuitenkaan tule kenellekään luonnostaan, joka on huomattu moneen otteeseen karsintaturnauksien aikana. "Me ymmärretään ensimmäisen maaliin tärkeys ja siihen tullaan panostamaan Helsingissä kovaa, muuten tavoitteena on pelata hyvällä meiningillä ja pitää hauskaa".

Falcao pelasi Red Bull Neymar Jr's Five -kentillä kuin kotonaan ja se näkyi lopputuloksessa. "Me ollaan kaikki futsalpelaajia liigatasolla, joten tämä pelimuoto tulee aika luonnostaan, mutta toki tuo knock out -aspekti tähän peliin lisää paljon haastetta ja kiinnostavia tilanteita". Strategian muuttaminen nopeasti pelikaverin tippumisen myötä ei kuitenkaan tule kenellekään luonnostaan, joka on huomattu moneen otteeseen karsintaturnauksien aikana. "Me ymmärretään ensimmäisen maaliin tärkeys ja siihen tullaan panostamaan Helsingissä kovaa, muuten tavoitteena on pelata hyvällä meiningillä ja pitää hauskaa".