Red Bull Neymar Jr's Five - säännöt ja kenttäesittely

10 minuutin juokseva peliaika : Ottelu kestää 10 minuuttia tai niin kauan, kunnes toiselta joukkueelta loppuu pelaajat. Aikalisät eivät ole sallittuja Red Bull Neymar Jr’s Five -turnauksessa. Voittaja on se joukkue, joka on tehnyt 10 minuutin aikana enemmän maaleja, tai jos kaikki pelaajat on ”pelattu pois” . Pienimmällä pelinumerolla pelaavan pelaajan on poistuttava kentältä, sen jälkeen toiseksi pienimmällä, kolmanneksi pienimmällä jne. Ulospelattu pelaaja ei saa enää palata kentälle vaihtopelaajana. Jos molemmilla joukkueilla on yhtä paljon maaleja, tai jos maaleja ei ole tehty lainkaan, tuloksena on tasapeli.