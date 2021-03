Maailman suurin harrastejalkapalloturnaus saapuu Suomeen!

Helsingissä järjestettävän Red Bull Neymar Jr’s Five -finaaliturnauksen voittajalle on tiedossa unohtumaton palkinto. Voittajajoukkue lunastaa paikan Brasiliassa pelattavaan World Final -lopputurnaukseen, jossa he pääsevät kohtaamaan muiden maiden voittajat, sekä Neymarin tähdittämän joukkueen. Palkinto sisältää meno-paluulentoliput ja majoituksen.



Ota askel lähemmäs unelmaasi - kerää oma joukkueesi ja ilmoittaudu mukaan karsintoihin!

Red Bull Neymar Jr’s Five on katujalkapalloa muistuttava ja ilman maalivahtia pelattava nopeatempoinen jalkapalloturnaus. Ottelut pelataan viidellä viittä vastaan. Joukkueeseen saa nimetä enintään 7 pelaajaa (5 pelaajaa + 2 vaihtopelaajaa). Joukkue voi koostua sekä miehistä että naisista. Turnaukseen osallistuvien pelaajien tulee olla 16-35 vuotiaita.

