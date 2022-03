Red Bull Paper Wings: kuinka valmistat täydellisen paperilennokin?

Kysymys on suureksi osaksi painovoimaa ja ilmanvastusta vastaan taistelusta työntövoiman ja nosteen avulla.

- Paperilennokkien taitteluperinteet ovat varmasti monessa perheessä periytyneet isiltä lapsille, ehkäpä jo sukupolvien ajan. Näin myös meillä. Parhaat niksit hulppeisiin luuppeihin ja pitkiin matkalentoihin on jaettu lapsille ja pidetty suvussa. Ihan kuin vaikka viininviljelysukuja, maailmassa on varmasti myös lukuisia paperilennokkisukuja omintakeisine lentosalaisuuksineen.

Paperilennokin valmistamista voi lähestyä monesta kulmasta, ja tutuimman tavan eli leikin lisäksi sitä voi tutkia puhtaan teoreettisesti — kuten fysiikan ammattilainen tekee. Kyse on lopulta vastusten minimoimisen lisäksi yksinkertaisten palasten kokoamisesta, sillä ainut käytettävä materiaali on paperi. Lentokoneiden asentamisen parissa työskentelevä Paitula tietää, mitä rakentamisessa ei tarvitse ottaa huomioon:

Vaikka aikuisharrastajilla onkin useimmiten enemmän työkaluja omasta takaa käytettävissä kuin lapsilla, kuten lukion pitkän matikan opinnot tai ydinfysiikan kansalaisopiston kurssitodistus, ei hulluttelua kannata lopettaa myöhemmälläkään iällä. Paitula on samaa mieltä:

- Paperilennokkipilotin ei tarvitse välittää ilmailulainsäädännöstä, mutta fysiikan lakien rikkomista voi vain yrittää. Kysymys on suureksi osaksi painovoimaa ja ilmanvastusta vastaan taistelusta työntövoiman ja nosteen avulla. Työntövoima on tässä tapauksessa hetkellinen buustaus, jolla saadaan aikaan myös haluttu noste ja siksi työntövoiman suunta ja suuruus ovatkin ratkaisevia lennon onnistumisen suhteen, Paitula hahmottaa.

- Paperilennokkien lennättämisessä on jotain kiehtovaa. Näihin voi suhtautua ihan kuin lapset, leikin kautta ja kokeilemalla sekä hulluttelemalla ilman suunnitelmallisuutta. Antaa lentää vaan! Mutta perehdyttyäni nyt ensimmäistä kertaa tarkemmin paperilennokkeihin ajatuksen kanssa tajusin, että tässä olisi mahdollisuus vaikka millaisiin matemaattisiin mallinnuksiin ja kehittämiseen. Tajusin myös, että tämä voi helposti imaista turhan vapaa-ajan telkkarinkatselulta ja sometukselta.

Mutta mitä on lentäminen?

Aikamme ensyklopedia eli Wikipedia kertoo lentämisen olevan ilmassa tai avaruudessa tapahtuvaa liikkumista, joka on useimmiten hallittua, jolloin lentävä eläin tai kone voi ainakin osittain hallita lentorataansa.

