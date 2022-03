on maailman suurin paperilennokkikilpailu ja virallinen paperilennokin lennätyksen maailmanmestaruuskilpailu. Se on juhla kaikille koti-insinööreille, jotka tuijottelevat taivaalle ja palavat halusta keksiä tapoja saada asioita lentämään.

Tehtävänanto itsessään on yksinkertainen. Ota yksi A4-koon paperi, taiteile siitä repimättä lentokone ja osallistu johonkin kolmesta kategoriasta: Lentomatka, Lentoaika tai Taitolennätys. Kaksi ensimmäistä kategoriaa ovat selkeitä, joissa yritetään lennättää lennokkia mahdollisimman pitkälle tai pitkään, ja tietenkin rikkoa olemassa olevia maailmanennätyksiä. Taitolennätys eli aerobatia on luova kategoria, jossa kaiken keskipisteenä on mykistyttävät lentotemput.

Red Bull Paper Wings -kilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2006, jonka jälkeen se on kerännyt tasaisesti entistä suurempaa kiinnostusta ja yleisöä. Myöhemmin lennokkimestaruudesta on kilpailtu vuosina 2009, 2012, 2015 ja 2019. Eihän mitään muitakaan vastaavan kokoluokan kilpailuja järjestetä vuosittain, kuten esimerkiksi olympialaisia. Vuonna 2022, kansallisia karsintoja järjestetään lukuisissa maissa. Suomen karsinnat järjestetään 4.-6. huhtikuuta Turussa, Tampereella ja Helsingissä. Taitolennätys -kategoriaan voi osallistua vain lataamalla videon TikTok -palveluun. Kaikkien kolmen kategorian kansallisen loppukilpailun voittajat saavat kutsun suureen maailmanfinaaliin, joka järjestetään 13.-14. toukokuuta Salzburgin ikonisessa