Red Bull Stratos numeroina – ja tarinat niiden takana

in avaruusasu suunniteltiin jopa 72 asteen pakkaseen. David Clark Companyn suunnittelema asu oli ominaisuuksiinsa nähden yllättävän liikkuva, ja sitä on jälkikäteen käytetty mallina Yhdysvaltain ilmavoimien ja astronauttien asuihin. "Kaikki pilotit arvostavat parempaa liikkuvuutta yleensä niin kankeissa lentopuvuissa. Nyt ne eivät ole enää niin paksuja. Asustani on otettu paljon ominaisuuksia armeijakäyttöön", Baumgartner kertoo.