Syksyinen ajankohta muuttaa perjantaina alkavaa rallia monelta osin. Heinä-elokuun vaihde tarjosi lähes poikkeuksetta kuivat ja pölisevät tiet, mutta tällä kertaa on toisin. Nyt kilpailijoita odottaa huomattavasti viileämmät olosuhteet, ja todennäköisesti myös liukkaus sateen muodossa. Lehdet ovat varisseet jo puista, ja sinänsä tutut erikoiskokeet ovat saaneet aivan uudenlaiset vaatteet.

Viime vuoden rallin peruuntuminen tarkoittaa sitä, että Kalle Rovanperä ja kartanlukija Jonne Halttunen hyökkäävät kotikilpailuunsa ensimmäistä kertaa WRC-autolla. Ensimmäinen MM-osakilpailuvoitto tuli heinäkuussa Virossa. Jatkoa seurasi viimeksi ajetussa Akropolis-rallissa, Kreikassa, joten myös kotikilpailussa Rovanperä on kiistatta yksi ennakkosuosikeista.

