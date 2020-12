Nykyisellään nuoren miehen arki on painottunut Suomenlahden toiselle puolen. Poikkeuksellinen vuosi tarkoitti sitä, että rallikalenterin venyessä aina joulukuulle asti, ei tuttua taukoa kausien väliin jää. Uusi kausi alkaa jo viiden viikon kuluttua – mikäli koronapandemiasta johtuvat rajoitukset eivät vesitä suunnitelmia.

Hurjaa vauhtia

- Korona rokotti hieman tilannetta, mutta Kallella on hyvin aikaa kehittyä. Ja kun niin käy, hänet tullaan näkemään hyvin usein podiumilla.

Omasta kokemuksestaan Lappi tietää, millaiset haasteet Rovanperää odottavat. Osakilpailut ja erikoiskokeet on syytä osata prikulleen, jotta on mahdollista pysyä kolme päivää kilpailukykyisessä vauhdissa.

