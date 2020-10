Saiffa arvioi Red Bull BC One E-Battle 2020 finalistit

saivat tänä vuonna huikean vastaanoton. Karsintoihin osallistui kaikenkaikkiaan 810 tanssijaa ja mukana nähtiin yhteensä 105 eri maata ja kansallisuutta. Suurimmat osallistujamäärät tulivat Brasiliasta, Intiasta, Venäjältä sekä Yhdysvalloista. Vaikka kuluva vuosi on ollut äärimmäisen haastava erityisesti tapahtumille, on ollut upeaa huomata kuinka aktiivisesti tanssijat ovat olleet mukana eri online-kisoissa.

Itse kisaajilla on ollut erilaisia lähestymistapoja verkossa käytäviin battleihin. Joillekin luonnollisin ratkaisu on ollut hoitaa battlet rennosti kotioloissa, kun taas toisilla on näyttänyt olevan puoli kaupunkia mukana kannustusjoukoissa ja on breikattu kuin huomista ei tulisi. Taso on ollut kaiken kaikkiaan todella kova ja ajoittain on nähty todella tiukkojakin battleja.