Hamiltonin sairastuminen avaa uusia mahdollisuuksia

Kilpailuviikolla Mercedeksen tallista saatiin isoja ja harmillisia uutisia. Seitsemännen maailmanmestaruutensa jo varmistanut Lewis Hamilton on saanut koronatartunnan ja joutuu siten jättämään ainakin toisen Bahrainin osakilpailun väliin. Valitettava sairastuminen laittaa kilpailun asetelman kuitenkin täysin uusiksi, kun lajia viime vuodet hallinnut ja viime viikon Bahrainin osakilpailun voittanut britti on sivussa.

Täysin uusi rataprofiili