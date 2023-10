Red Bull Sana Sanasta rantautuu Suomeen

Red Bull Sana Sanasta -kilpailun tavoitteena on toimia ponnistuslautana uusille kyvyille.

Red Bull Sana Sanasta -kilpailun tavoitteena on toimia ponnistuslautana uusille kyvyille.

Red Bull Sana Sanasta -kilpailun tavoitteena on toimia ponnistuslautana uusille kyvyille.

Red Bull Sana Sanasta -kilpailun tavoitteena on toimia ponnistuslautana uusille kyvyille, jotka saavat tilaisuuden esitellä kykyjään toinen toistaan taitavampien kilpailijoiden rinnalla innokkaan liveyleisön edessä. MC:t mittelevät toisiaan vastaan ja koittavat saada vakuutettua arvovaltaisen ja kokeneen tuomariston taidoillaan. Voittajat etenevät jatkoon, kunnes finaalissa kaksi parasta taistelevat kaikkien aikojen ensimmäisestä Red Bull Sana Sanasta -mestaruudesta.

Red Bull Sana Sanasta -kilpailun tavoitteena on toimia ponnistuslautana uusille kyvyille, jotka saavat tilaisuuden esitellä kykyjään toinen toistaan taitavampien kilpailijoiden rinnalla innokkaan liveyleisön edessä. MC:t mittelevät toisiaan vastaan ja koittavat saada vakuutettua arvovaltaisen ja kokeneen tuomariston taidoillaan. Voittajat etenevät jatkoon, kunnes finaalissa kaksi parasta taistelevat kaikkien aikojen ensimmäisestä Red Bull Sana Sanasta -mestaruudesta.

Red Bull Sana Sanasta -kilpailun tavoitteena on toimia ponnistuslautana uusille kyvyille, jotka saavat tilaisuuden esitellä kykyjään toinen toistaan taitavampien kilpailijoiden rinnalla innokkaan liveyleisön edessä. MC:t mittelevät toisiaan vastaan ja koittavat saada vakuutettua arvovaltaisen ja kokeneen tuomariston taidoillaan. Voittajat etenevät jatkoon, kunnes finaalissa kaksi parasta taistelevat kaikkien aikojen ensimmäisestä Red Bull Sana Sanasta -mestaruudesta.

freestyle rap -videoon. Suomen menestyneimpiin artisteihin kuuluva Gettomasa on asettanut riman korkealle, mutta kilpailuun osallistumiseen riittää kuitenkin, että on täyttänyt 18 vuotta.

Haku kilpailuun käynnistetään TikTokissa 25.10. ja se jatkuu 17.11. saakka. Kilpailuun osallistutaan TikTokissa, tekemällä oma duetto-video freestyle-rapin Suomen mestarin ja moninkertaisen Emma-voittajan Gettomasan freestyle rap -videoon. Suomen menestyneimpiin artisteihin kuuluva Gettomasa on asettanut riman korkealle, mutta kilpailuun osallistumiseen riittää kuitenkin, että on täyttänyt 18 vuotta.

Haku kilpailuun käynnistetään TikTokissa 25.10. ja se jatkuu 17.11. saakka. Kilpailuun osallistutaan TikTokissa, tekemällä oma duetto-video freestyle-rapin Suomen mestarin ja moninkertaisen Emma-voittajan Gettomasan freestyle rap -videoon. Suomen menestyneimpiin artisteihin kuuluva Gettomasa on asettanut riman korkealle, mutta kilpailuun osallistumiseen riittää kuitenkin, että on täyttänyt 18 vuotta.