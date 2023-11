Red Bull Sana Sanasta -illassa ei soi yksikään hidas biisi, vannoo DJ Xmies

tulee musiikin avulla huolehtimaan siitä, että ilta on mahdollisimman riehakas. Xmiehellä on mittava kokemus freestyle-rapin rytmittämisestä DJ:n roolissa, sillä hän on tehnyt sitä monen vuoden ajan osana hänen,

Red Bull Sana Sanasta -tapahtuman DJ Xmies tulee musiikin avulla huolehtimaan siitä, että ilta on mahdollisimman riehakas. Xmiehellä on mittava kokemus freestyle-rapin rytmittämisestä DJ:n roolissa, sillä hän on tehnyt sitä monen vuoden ajan osana hänen, Solosen ja Kosolan muodostamaa Lyömättömät -kolmikkoa.

ovat kertoneet haastatteluissa näkemyksensä battle-rapista. Nyt on aika antaa Xmiehen tuoda näkökulmaa siihen, missä määrin DJ:n panos on merkittävä freestyle-rapissa.

”Mä olen illan DJ ja battlen rytmittäjä, eli soitan taustat kilpailijoille. Red Bullilla on ihan järjetön pankki Red Bull Batalla [Etelä-Amerikasta lähtöisin olevan kisan alkuperäinen nimi] -biittejä, niitä on siis ihan hirveä määrä. Katselen niiden joukosta sopivat tuohon iltaan. Kaikki musiikki tulee olemaan räppiä, tai vähintään ’rap related’.”

”Samalla tavalla kuin DJ:n pitää osata lukea yleisöä, mielestäni on myös hyvä, että hän osaa lukea MC:tä. DJ voi arvioida, että milloin sieltä on tulossa hyvä punch line, ja vetää sillä hetkellä biitin pois. DJ pystyy monilla keinoilla korostamaan MC:n räppäämistä. Hänen pitää osata olla hiljaa oikeissa kohdissa.”

”Normaalisti soitan radiossa Lyömättömät-ohjelmassa, tai keikalla jossain yökerhossa. Red Bull Sana Sanasta -tapahtuman fiilis ja agenda on sellainen, että energian pitää olla selkeästi korkealla. Baarissa jengi on monesti melko laidback, ja haluaa kuunnella hidasta musaa. Mutta tässä tulevassa battle-tapahtumassa en kyllä soita mitään hidasta musaa.”

”Vuosikymmenten aikana olen huomannut, että DJ:llä on kammottava vastuu siinä, millainen fiilis jengillä on. Yleistä ilmapiiriä pitää lukea koko ajan, ja tarkkailla sitä miltä jengi näyttää. Eli kyllä siihen voi vaikuttaa hyvinkin paljon.”

”Viimeksi kun olin eräässä helsinkiläisessä merenrantaravintolassa soittamassa, henkilökunta tuli sanomaan, että nyt pitää laskea energiaa, koska jengillä on liian kivaa eikä pärjää tanssilattialla. Katsoin tanssilattialle ja totesin, että kyllä he pärjäävät ihan hyvin. Kyse taisi olla enemmän siitä, että henkilökunta ei ollut tottunut drum & bassiin tai muuhun, mitä soitin silloin. Ihmiset rehasivat siellä ihan tosissaan.”

”Battleissa on olennaista, että biitit ovat sopivan tempoisia ja ikään kuin reiluja kaikille, eli yhtenäisellä tavalla helppoja/vaikeita räpätä. Niiden pitää myös olla sellaisia, että yleisö kykenee seuraamaan battleja, koska lyriikka on siinä pääosassa ja biitti toimii ainoastaan metronomina.”

”Olen kovasti odottanut tapahtumaa tulevaksi Suomeen. Red Bullilla on aiemminkin ollut hyviä kilpailuja, kuten Red Bull 3style -DJ-skaba. Red Bullilla on tosi hyvä historia tämän skenen hommissa toimimisessa.”

