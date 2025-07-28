Tästä artikkelista pääset lukemaan Kallen suosituksia rallikansalle, vinkkejä ensikertalaisille ja löytämään tietoa Jyväskylässä tapahtuvista Red Bull -aktivaatioista. Jyväskylän MM-ralli on kesän kohokohta, joka kokoaa yhteen vauhdin ja moottoriurheilun ystävät, sekä suomalaisen rallikansan. Tunnelma Keski-Suomessa on ainutlaatuinen, kun metsät täyttyvät teltoista, erikoiskokeiden varret yleisöstä ja ilmassa leijuu bensankatkuinen jännitys.
Virittäydy tunnelmaan katsomalla Rallikansa -minidokumentti alta.
01
Kalle’s Picks: Näin koet Jyväskylän oikein
Kotimaisemissaan ajava Kalle Rovanperä tietää, mistä Suomen rallissa on kyse – ja mitä kannattaa seurata. Tässä Kallen vinkit ralliviikonlopun fiiliksen maksimointiin:
- Klassikkopätkät: Laukaa, Ruuhimäki, Harju ja Ouninpohja. Nämä erikoiskokeet ovat legendaarisia ja olleet mukana vuosikymmenien ajan.
- Hyvä tunnelma: "Harjulla tai Paviljongin huoltoalueella pääset näkemään autot lähietäisyydeltä – ja ehkä moikkaamaan meitä kuljettajia!"
- Paras hyppy: "Ruuhimäen maalihyppy on sellainen, joka jää mieleen ja pääsee näkemään miten autoilla lennetään."
- Rallitunnelmaan virittäytyminen: "Laita mökkiradiossa soimaan Ralliradio, ota eväät mukaan ja lähde katsomaan rallia porukalla. Kavereiden kanssa aikainen aamu ek:n varrella on varmasti hauska reissu, joten suosittelen sen kokemaan."
02
Vinkit ensikertalaiselle
- ✅ Varustaudu kunnolla: Metsässä voi sataa tai paistaa – ota sadeviitta, istuinalusta tai rallijakkara ja eväät mukaan. Rallifanin ykkösvaruste on pieni radio, jolla pääsee kuuntelmaan Ralliradion lähetystä ja saamaan reaaliaikaista tietoa ja kuuntelemaan kuskien maalihaastatteluja.
- ✅ Suunnittele reitti: Erikoiskokeet ovat hajallaan Keski-Suomessa – valitse 1–3 pätkää päivässä ja ota aikataulu haltuun. Erikoiskokeet ajetaan kahteen kertaan, joten on mahdollista viettää rallipäivää samassa lokaatiossa pidemmän aikaa ja katsoa iltapäivän veto myös. Rally1 autojen jälkeen tulee muita pienempien luokkien autoja ja lopuksi mukana menossa on myös Vetomiehet. Niissä autoissa vasta fiilistä onkin.
- ✅ Huomioi ralliliikenne: Jyväskylä ja sen lähialueet ruuhkautuvat – varaudu liikkumaan ajoissa ja huomioimaan muut tiellä liikkujat, ralliautoja unohtamatta.
Ota rallisanasto haltuun:
Erikoiskoe eli EK = tarkoittaa rallikilpailussa käytettävää tieosuutta, jossa kilpailijat ajavat nopeuskilpailua. Se on tieosuus, joka on suljettu muulta liikenteeltä ja autot lähtevät erikoiskokeelle muutaman minuutin välein. (eng. Special Stage)
Siirtymä = tarkoittaa rallissa reittiä, jonka aikana kuljettajat ajavat normaalissa liikenteessä erikoiskokeiden välillä. Siirtymillä ei kilpailla aikaa vastaan, vaan ne ovat siirtymiä paikasta toiseen, esimerkiksi huoltopaikalle tai seuraavan erikoiskokeen lähtöön.
Runkipaikka = tarkoittaa yleensä nopeaa / tiukkaa / hämäävää mutkaa tai tien kohtaa, jossa on ennalta-arvattavissa tiukkoja tilanteita ja ulosajoja.
Shakedown = Lyhyt harjoituserikoiskoe ennen rallin alkua. Kuljettajat voivat testata autoa kilpailuolosuhteissa ja säätää sen asetuksia ennen ensimmäistä virallista erikoiskoetta. Shakedown ajetaan tänä vuonna Ruuhimäessä, joka ajetaan vielä myöhemmin uudestaan erikoiskokeena.
Power Stage = Rallin viimeinen erikoiskoe, jossa viisi nopeinta kuljettajaa saa lisäpisteitä MM-sarjassa (5–1 pistettä). Tänä vuonna Power Stage on Ouninpohjan erikoiskoe.
03
Mikä pistetilanne rallin MM-sarjassa ennen Secto Rally Finlandia?
1. Ott Tänak 162 pistettä
2. Elfyn Evans 161 pistettä
3. Sebastien Ogier 141 pistettä
4. Kalle Rovanperä 138 pistettä
5. Thierry Neuville 114 pistettä
04
Yhdellä siirtymällä erikoiskokeille – Katso MM-rallin iltapäivän erikoiskokeet suorana Escapen kattoterassilta
Rally Rooftop tulee jälleen Jyväskylän keskustaan ja pääset ilmaiseksi seuraamaan iltapäivän erikoiskokeet suorana Escapen kattoterassin jättiscreeniltä ja nauttimaan rallien tunnelmasta kaupungista käsin. Rally Rooftop -rallikatsomo on auki perjantaina ja lauantaina klo 14:30 eteenpäin aina yön pikkutunneille asti. Terassilta löytyy myös Red Bullin rallisimulaattori, jolla pääsee itse testaamaan, miten Jyväskylän soratiet taittuvat.
Perjantain erikoiskokeet, jotka voi seurata Rally Rooftopista:
14:44 EK 6 Laukaa 2
15:44 EK 7 Saarikas 2
17:04 EK 8 Myhinpää 2
18:35 EK 9 Ruuhimäki 2
19:30 EK 10 Harju 2
Lauantain erikoiskokeet, jotka voi seurata Rally Rooftopin jättiscreeniltä:
15:01 EK 15 Parkkola 2
16:42 EK 16 Västilä 2
17:36 EK 17 Päijälä 2
19:05 EK 18 Leustu 2
Missä? Night Club Escape kattoterassi, Kauppakatu 32, Jyväskylä
05
🏁 Red Bull Runki – mitä ja missä tapahtuu? 🏁
Red Bull Runki kutsuu yleisöä kokeilemaan, miten ralliauton saa pyöräytettyä takaisin renkailleen!
Paviljongin erikoiskokeella on astetta pahempi runkipaikka. Auttakaa kuskia ja kartturia jatkamaan matkaa – nyt on teidän aika loistaa! Heittäkää tölkkihattu päähän, tarttukaa liinaan ja näyttäkää, miten oikea rallikansa hoitaa ulos ajaneen auton takaisin pikataipaleelle. Osallistuaksesi Red Bull Runki -aktivaatioon kaikkien osallistujien tulee olla täysi-ikäisiä. Lisäksi osallistujien tulee täyttää vastuuvapautuslomake.
🎥 Kuvatkaa teidän käännösoperaatio ja jakakaa se Instagramin stooriin. Muista tägätä @redbullsuomi, jotta löydämme videosi. Paras video palkitaan KR69-merchillä - voittajatiimiin ollaan yhteydessä Instagrammissa!
Aukioloajat:
Päivä
Kellonaika
Torstai 31.7.
klo 13-21
Perjantai 1.8.
klo 12-17 & 18-21
Lauantai 2.8.
klo 12-16 & 18-21
Red Bull Runki löytyy Paviljongin huoltoparkista lähtölavan vierestä.
Secto Rally Finland ei ole vain kilpailu – se on suomalaisen kesän yksi kohokohdista. Metsät raikaavat, autot lentävät, ja rallikansa elää täysillä mukana Kallen ajaessa kotikisan voitosta. Katso rallin kohokohdat Red Bull TV:stä.