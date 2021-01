Checo saapui taloon – meksikolainen uhkuu itseluottamusta F1-kauden alla

Sergio ”Checo” Pérez on tuttu kasvo useimmille F1-faneille. Meksikolainen kuljettaja on kamppailut lajin huipulla jo vuosikymmenen ajan. Tulevaan 11. kauteen lähdettäessä hänellä on edessään uran toistaiseksi suurin mahdollisuus.

Sergio ”Checo” Pérez on tuttu kasvo useimmille F1-faneille. Meksikolainen kuljettaja on kamppailut lajin huipulla jo vuosikymmenen ajan. Tulevaan 11. kauteen lähdettäessä hänellä on edessään uran toistaiseksi suurin mahdollisuus.

Sergio ”Checo” Pérez on tuttu kasvo useimmille F1-faneille. Meksikolainen kuljettaja on kamppailut lajin huipulla jo vuosikymmenen ajan. Tulevaan 11. kauteen lähdettäessä hänellä on edessään uran toistaiseksi suurin mahdollisuus.

Mistä kaikki alkoi?

Läpimurto F1-sarjaan

Täysin uusi mahdollisuus

Nyt kun Checo hyppää Red Bull Racingin rattiin, hän tietää niskassa olevat menestyspaineet. Hän kuitenkin tietää, että nyt on uran paras paikka nousta myös maailmanmestariksi. ”Tämä on fantastinen brändi. Epäilin etten voi koskaan päästä osaksi sitä, kun en kuulunut junioriohjelmaan. Yhtäkkiä mahdollisuus tuli ja tartuin siihen heti. Unelmani kävi toteen. Kun puen Red Bullin paidan päälle tai nappaan tölkin energiajuomaa, totean itsekseni: ’Wow, tämä on se brändi jolle ajan!’ Sitä on vaikea ymmärtää. Tämä on mahdollisuus, jonka eteen olen työskennellyt yli 15 vuotta. Olen valmis tarttumaan tilaisuuteen kaksin käsin”, Checo uhoaa.

Nyt kun Checo hyppää Red Bull Racingin rattiin, hän tietää niskassa olevat menestyspaineet. Hän kuitenkin tietää, että nyt on uran paras paikka nousta myös maailmanmestariksi. ”Tämä on fantastinen brändi. Epäilin etten voi koskaan päästä osaksi sitä, kun en kuulunut junioriohjelmaan. Yhtäkkiä mahdollisuus tuli ja tartuin siihen heti. Unelmani kävi toteen. Kun puen Red Bullin paidan päälle tai nappaan tölkin energiajuomaa, totean itsekseni: ’Wow, tämä on se brändi jolle ajan!’ Sitä on vaikea ymmärtää. Tämä on mahdollisuus, jonka eteen olen työskennellyt yli 15 vuotta. Olen valmis tarttumaan tilaisuuteen kaksin käsin”, Checo uhoaa.

Nyt kun Checo hyppää Red Bull Racingin rattiin, hän tietää niskassa olevat menestyspaineet. Hän kuitenkin tietää, että nyt on uran paras paikka nousta myös maailmanmestariksi. ”Tämä on fantastinen brändi. Epäilin etten voi koskaan päästä osaksi sitä, kun en kuulunut junioriohjelmaan. Yhtäkkiä mahdollisuus tuli ja tartuin siihen heti. Unelmani kävi toteen. Kun puen Red Bullin paidan päälle tai nappaan tölkin energiajuomaa, totean itsekseni: ’Wow, tämä on se brändi jolle ajan!’ Sitä on vaikea ymmärtää. Tämä on mahdollisuus, jonka eteen olen työskennellyt yli 15 vuotta. Olen valmis tarttumaan tilaisuuteen kaksin käsin”, Checo uhoaa.

Meksikolainen on työskennellyt tallipäällikkö Christian Hornerin kanssa aiemminkin, ajaessaan Arden International GP2 tiimissä vuonna 2009. ”Työskentelin Christianin ja hänen isänsä kanssa, ajoin hänen tallissaan ensimmäisellä GP2-kaudella. On hullua ajatella, että 12 vuoden jälkeen tiemme kohtaavat samoissa merkeissä. Arvostan Christiania paljon. Hän on fantastinen ihminen ja loistava johtaja, meillä on varmasti kirkas tulevaisuus yhdessä.”

Meksikolainen on työskennellyt tallipäällikkö Christian Hornerin kanssa aiemminkin, ajaessaan Arden International GP2 tiimissä vuonna 2009. ”Työskentelin Christianin ja hänen isänsä kanssa, ajoin hänen tallissaan ensimmäisellä GP2-kaudella. On hullua ajatella, että 12 vuoden jälkeen tiemme kohtaavat samoissa merkeissä. Arvostan Christiania paljon. Hän on fantastinen ihminen ja loistava johtaja, meillä on varmasti kirkas tulevaisuus yhdessä.”

Meksikolainen on työskennellyt tallipäällikkö Christian Hornerin kanssa aiemminkin, ajaessaan Arden International GP2 tiimissä vuonna 2009. ”Työskentelin Christianin ja hänen isänsä kanssa, ajoin hänen tallissaan ensimmäisellä GP2-kaudella. On hullua ajatella, että 12 vuoden jälkeen tiemme kohtaavat samoissa merkeissä. Arvostan Christiania paljon. Hän on fantastinen ihminen ja loistava johtaja, meillä on varmasti kirkas tulevaisuus yhdessä.”