Solonen haluaisi nähdä nuoret räppäämässä koulun välitunneilla

Vuonna 2001 räpin SM-kisat voittanut Solonen on pitkän uransa aikana julkaistujen sooloalbumiensa lisäksi vieraillut muun muassa Stepan ja Rekamin albumeilla, ja tehnyt yhteislevyn Kosolan kanssa. Tässä haastattelussa Solonen avaa intohimoista suhdettaan freestyleen, ja pyrkii määrittelemään, milloin kyseinen taiteenlaji on parhaimmillaan.

Vuonna 2001 räpin SM-kisat voittanut Solonen on pitkän uransa aikana julkaistujen sooloalbumiensa lisäksi vieraillut muun muassa Stepan ja Rekamin albumeilla, ja tehnyt yhteislevyn Kosolan kanssa. Tässä haastattelussa Solonen avaa intohimoista suhdettaan freestyleen, ja pyrkii määrittelemään, milloin kyseinen taiteenlaji on parhaimmillaan.

”En ole koskaan elämässäni suhtautunut yhteenkään harrastukseen yhtä intohimoisesti kuin freestyleen. Mulle se on siistein taiteenlaji, mitä maapallo on tähän mennessä pystynyt tarjoamaan.”

”En ole koskaan elämässäni suhtautunut yhteenkään harrastukseen yhtä intohimoisesti kuin freestyleen. Mulle se on siistein taiteenlaji, mitä maapallo on tähän mennessä pystynyt tarjoamaan.”

”En ole koskaan elämässäni suhtautunut yhteenkään harrastukseen yhtä intohimoisesti kuin freestyleen. Mulle se on siistein taiteenlaji, mitä maapallo on tähän mennessä pystynyt tarjoamaan.”

”Kaikki eivät välttämättä vieläkään tiedä mitä freestyle ylipäätään on. Kun esiinnymme Lyömättömien kanssa erilaisissa pikkujoulutapahtumissa ja firman juhlissa, kysymme yleisöltä aina, että tietävätkö he mistä freestylessa on kyse. Kaikki eivät aina tiedä.”

”Kaikki eivät välttämättä vieläkään tiedä mitä freestyle ylipäätään on. Kun esiinnymme Lyömättömien kanssa erilaisissa pikkujoulutapahtumissa ja firman juhlissa, kysymme yleisöltä aina, että tietävätkö he mistä freestylessa on kyse. Kaikki eivät aina tiedä.”

”Kaikki eivät välttämättä vieläkään tiedä mitä freestyle ylipäätään on. Kun esiinnymme Lyömättömien kanssa erilaisissa pikkujoulutapahtumissa ja firman juhlissa, kysymme yleisöltä aina, että tietävätkö he mistä freestylessa on kyse. Kaikki eivät aina tiedä.”

”Yleensä selitän asian niin, että se on improvisoitua räppiä, ja tänään te saatte keksiä teemat, joihin me keksimme lennosta räpit. Ei se mitään taikuutta ole. Asiaan perehtymättömän ihmisen näkökulmasta se voi vaikuttaa taikatemppujen tekemiseltä, mutta jos yhtään syventyy asiaan, ymmärtää, että jos on vähänkin kokemusta, hyvä sanamuisti, kehittynyt rytmitaju, hyvä ulosanti ja kova tekemisen meininki, pystyy olemaan hyvä siinä.”

”Yleensä selitän asian niin, että se on improvisoitua räppiä, ja tänään te saatte keksiä teemat, joihin me keksimme lennosta räpit. Ei se mitään taikuutta ole. Asiaan perehtymättömän ihmisen näkökulmasta se voi vaikuttaa taikatemppujen tekemiseltä, mutta jos yhtään syventyy asiaan, ymmärtää, että jos on vähänkin kokemusta, hyvä sanamuisti, kehittynyt rytmitaju, hyvä ulosanti ja kova tekemisen meininki, pystyy olemaan hyvä siinä.”

”Yleensä selitän asian niin, että se on improvisoitua räppiä, ja tänään te saatte keksiä teemat, joihin me keksimme lennosta räpit. Ei se mitään taikuutta ole. Asiaan perehtymättömän ihmisen näkökulmasta se voi vaikuttaa taikatemppujen tekemiseltä, mutta jos yhtään syventyy asiaan, ymmärtää, että jos on vähänkin kokemusta, hyvä sanamuisti, kehittynyt rytmitaju, hyvä ulosanti ja kova tekemisen meininki, pystyy olemaan hyvä siinä.”

”Sen jälkeen olen käynyt yleisössä maksavana asiakkaana tai joskus nimilistojen kautta katsomassa tapahtumia, sillä tykkään katsoa battle-rapia. Se on viihdyttävää ja siistiä. Lavalle battlaamaan menevät ihmiset allekirjoittavat henkisesti sopimuksen, että tänään koko perheeni ja minuuteni on uhattuna. Jos lähdet siihen leikkiin, se kuuluu asiaan.”

”Sen jälkeen olen käynyt yleisössä maksavana asiakkaana tai joskus nimilistojen kautta katsomassa tapahtumia, sillä tykkään katsoa battle-rapia. Se on viihdyttävää ja siistiä. Lavalle battlaamaan menevät ihmiset allekirjoittavat henkisesti sopimuksen, että tänään koko perheeni ja minuuteni on uhattuna. Jos lähdet siihen leikkiin, se kuuluu asiaan.”

”Sen jälkeen olen käynyt yleisössä maksavana asiakkaana tai joskus nimilistojen kautta katsomassa tapahtumia, sillä tykkään katsoa battle-rapia. Se on viihdyttävää ja siistiä. Lavalle battlaamaan menevät ihmiset allekirjoittavat henkisesti sopimuksen, että tänään koko perheeni ja minuuteni on uhattuna. Jos lähdet siihen leikkiin, se kuuluu asiaan.”

”Itselleni on kuitenkin aina toiminut enemmän se freestyle-osuus, jossa ollaan luovia ja yritetään viihdyttää ihmisiä tarinoiden ja hauskojen punch linejen kautta. Varsinkin silloin kun räppäri räppää ihmisten ehdottamista aiheista, kyseinen taiteen muoto saavuttaa huippunsa. Mutta tämä on vain henkilökohtainen näkemykseni.”

”Itselleni on kuitenkin aina toiminut enemmän se freestyle-osuus, jossa ollaan luovia ja yritetään viihdyttää ihmisiä tarinoiden ja hauskojen punch linejen kautta. Varsinkin silloin kun räppäri räppää ihmisten ehdottamista aiheista, kyseinen taiteen muoto saavuttaa huippunsa. Mutta tämä on vain henkilökohtainen näkemykseni.”

”Itselleni on kuitenkin aina toiminut enemmän se freestyle-osuus, jossa ollaan luovia ja yritetään viihdyttää ihmisiä tarinoiden ja hauskojen punch linejen kautta. Varsinkin silloin kun räppäri räppää ihmisten ehdottamista aiheista, kyseinen taiteen muoto saavuttaa huippunsa. Mutta tämä on vain henkilökohtainen näkemykseni.”