Skeittauksen nostaessa suosiotaan koko perheen ajanviettona on myös harrastuspaikkojen määrä ja laatu kohonnut samaa tahtia. Skeittareiden organisoituminen ja paikallisseurojen aktiivinen työ harrastusmahdollisuuksien parantamisen eteen on myös ajanut isolta osin tätä muutosta. Laadukkaita skeittiparkkeja sekä keskeisiä paikkoja ja tapahtumia löytyykin jo monesta kaupungista ja pitäjästä. Listasimme viisi skeittipaikka Suomesta, joita et tahdo kesäretkelläsi ohittaa.