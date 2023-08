Suomen MM-ralli - kyllä klassikon tunnistaa

Reilusti uudistunut, 22 erikoiskokeen reitti on tänäkin vuonna kilpailijoiden mieleen. Jyvät erotellaan akanoista noin 30 prosenttia viime kerrasta muuttuneella reitillä.

Täysin uusia erikoiskokeita ovat Myhinpää (EK4/8), Halttula (EK5/9) ja Västilä (EK11/15). Tämän lisäksi useat muut erikoiskokeet ajetaan uusiutuneessa muodossa. Se tietää kilpailijoille enemmän töitä nuotitusvaiheessa, sillä kaikki koukerot ja haastavat paikat on saatava paperille täsmällisesti.

Uudet hybridiautot ovat debyyttivuodesta kehittyneet entisestään. Parhaimmillaan käytössä on yli 500 hevosvoimaa, mikä todella tuntuu kokeneenkin kuljettajan takamuksessa. Hyväpintaisilla teillä ja hienosti toimivalla auton alustalla autot suorastaa lentävät mutkasta toiseen.

Parhaimmillaan käytössä on yli 500 hevosvoimaa, mikä todella tuntuu kokeneenkin kuljettajan takamuksessa.

