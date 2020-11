ENCE

+Joonas “doto” Forss

+Eetu “sAw” Saha (Valmentaja)

- Jani “Aerial” Jussila

Aerialin siirryttyä määrittelemättömän pitkälle sairaslomalle, alkoi ENCE etsimään paikkaavaa pelaajaa. Suuri yllätys ei ollut, että pelaaja tulisi HAVUsta. Onhan yleensä selvää, että maan ykköskoira nappaa toiseksi parhaasta tiimistä palaset omaan tiimiin, jos se suinkin on mahdollista. Pienoinen yllätys monille kuitenkin oli, että valinta kohdistui dotoon eikä esimerkiksi Olli “ sLowi ” Pitkäseen.

Dotosta ENCE saa mekaanisesti erittäin taitavan pelaajan, joka on nopeasti noussut Suomen kärkinimien joukkoon. Forss on monipuolinen pelaaja, jolla on kokemusta oikeastaan kaikista joukkueen rooleista. Hän on pelannut tarkkuuskivääriä (AWP), ollut pelinsisäinen johtaha (IGL), ollut avaustaistelija (entry) ja viimeisimpänä väijynyt (lurk). Täten hän pystyy tuomaan ENCEen hyvin monipuolisen osaamisen ja paikkaamaan mahdollisia heikkouksia.

Avaustaistelut (3kk) Aerial doto Osuus joukkueen avaustaisteluista 22% 25% Onnistumiset 38% 51%

Doto kertoo, että roolitukset pysynevät ENCEssä suhteellisen samanlaisina. Tässä saattaa mennä jonkin aikaa sopeutumiseen, sillä ENCEssä on jo valmiiksi samantyyppisellä roolilla pelaavia pelaajia.

Odotukset:

Odotukset ensimmäisille viikoille eivät vielä ole superkorkealla. Aerial ei ENCEssä pelannut parhaita paikkoja, joten niitä tuskin tarjotaan dotollekaan heti kättelyssä. Tällaisen pelaajan paikkaaminen harvemmin nostaa tiimin menestyskattoa. Doto tuo varmasti uusia ideoita ja hänellä on hieman erilainen työkalupakki kuin Aerialilla. Uskon että siirto tekee ENCEstä astetta vaarallisemman joukkueen, jos tätä käytetään hyödyksi.

Toinen siirto oli HAVUn edellisen pelinsisäisen johtajan sAwin palkkaaminen valmentajaksi. Sahaa pidetään Suomi-skenen yhtenä fiksuimpana pelaajana ja hän voi tuoda rutkasti taktisuutta ENCEen. Online-aikana valmentajat saavat puhua kesken kierrosten, joten sAw voi ottaa harteilleen hieman Miikka “ suNny ” Kempin vastuuta. Tämä voi varmasti näkyä positiivisena kehityksenä pelissä. SAwin lopullisen vaikutuksen näkemisessä kestää vielä kauemmin kuin doton, mutta jos uudelle valmentajalle annetaan tilaa kehittää joukkuetta, tuo se varmasti uutta potkua ENCEen. Tätä joukkue kuumeisesti tarvitsi.

G2

Nikola "⁠NiKo" Kovač © G2 Esports

+Nikola “ NiKo ” Kovač

-Audric “ JaCkz ” Jug

Termiä supertähti viljellään liikaa. Tuo ainutlaatuinen termi pitää säästää sen oikeasti ansaitseville pelaajille. Yksi niistä on G2:n uusi lisäys - NiKo.

Suuri syy siihen, että NiKo päätyi siirtymään tähän tiimiin oli se, että hänen serkkunsa Nemanja “ huNter- ” Kovač pelaa siellä. huNter- on viimeisen vuoden aikana noussut kohti maailman kärkeä. Ensin pelatessaan CR4ZY:ssä suomalaisen Otto “ ottoNd ” Sihvon kanssa ja nyttemmin G2ssa.

Pääsimme jo näkemään ensimmäiset muutamat pelit uudelta G2:lta, kun joukkue voitti lohkonsa BLAST Premier Fall Seriesissä. Joukkue päihitti FURIAn, MIBRin ja lopulta Astraliksen voittaessaan oman lohkonsa.

NiKo vaikutti heti sopivan joukkueeseen ja tällainen vapaamuotoisesti pelaava G2 aiheuttaa pelonsekaisia tunteita vastustajissa, sillä tiimin yksilötaito on nyt maaiman eliittiä.

NiKo oli G2:n paras suorittaja BLASTissa ja koko turnauksen neljänneksi paras hltv-ratingilla mitattuna.

Pelaaja +/- hltv rating NiKo +45 1.24 huNter- +41 1.22 AmaNEk +28 1.17 nexa +4 1.03 kennyS -16 0.98

Odotukset:

Odotukset joukkuetta kohtaan nousivat näin vahvan alun jälkeen, olkoonkin, että ne olivat jo korkealla, joukkueen kiinnitettyä yhden maailman parhaista pelaajista. Joukkueelta voi siis odottaa turnausvoittoja seuraavien kuukausien aikana. Suurempi kysymys on kuitenkin se, miten joukkue ja ennen kaikkea NiKo pystyy käsittelemään tulevia vastoinkäymisiä. Niitä tulee jokaiselle joukkueelle ja niiden käsitteleminen on ollut bosnialaisen uran suurimpia heikkouksia toistaiseksi.

Cloud9

William 'mezii' Merriman © Cloud9

+Alex “ ALEX ” McMeekin

+Özgür “ woxic ” Eker

+Patrick “ es3tag ” Hansen

+Ricky “ floppy ” Kemery

+William “ mezii ” Merriman

Cloud9 on kasannut joukkuettaan näyttävästi pitkin syksyä entisen selostajan ja nykyisen General Managerinsa Henry “ HenryG ” Greerin johdolla. Nyt joukkueessa on viisi pelaajaa ja HenryG on kertonut, että kuudetta pelaajaa etsitään edelleen. Palvelimelle saadaan kuitenkin täysi nippu tänään alkavassa Flashpoint -turnauksessa. Joukkue pelaa ensimmäisen pelinsä torstaina 12.11 ja huhujen mukaan joukkueen peli näyttää vaarallisen hyvältä jo nyt.

Odotukset:

Moni on kasannut legendaarisen organisaation joukkueelle isot odotukset. Palkat on ilmoitettu julkisesti ja ne ovat näyttävät. HenryG on myös kertonut, että joukkueen tavoite FLASHPOINTissa ei ole pelkästään ilmestyä paikalle, vaan voittaa koko turnaus.

Joukkueessa on hyviä ja jopa erinomaisia palasia. AWP-pelaaja woxic on mielestäni roolissaan tiimin paras pelaaja ja jopa maailman kirkkainta kärkeä. ALEX ei ole johtanut muita joukkueita maailman huipulla kuin Vitalityä. Kansainvälistä joukkuetta on kuitenkin aivan eri asia johtaa, tätä voi kysyä vaikka Aleksi “ Aleksib ” Virolaiselta.

Cloud9 osti Es3tagin tämän osakkeiden ollessa aivan huipussaan, kun tanskalainen pelasi uransa parhaan turnauksen Astraliksen paidassa, joukkueen voittaessa ESL Pro League kauden 12. Floppy ja mezii ovat toistaiseksi kysymysmerkkejä, mutta oikein roolitettuna hekin voivat yllättää.

Muilla nollasta kasatuilla kansainvälisillä joukkueilla OG:lla ja Complexityllä meni lähes puoli vuotta, ennen kuin ne pystyivät suorittamaan tasaisesti. En näe syitä miksi Cloud9 olisi poikkeus tähän sääntöön.

Complexity

Benjamin 'blameF' Bremer © Complexity

+Justin “ jks ” Savage

-Owen “ oBo ” Schlatter

Joskus pelaajasiirto on vain niin yksinkertainen ja täydellinen, ettei sitä voi kuin ihailla. Tämä siirto on sellainen.

Complexity sai käytännössä kaikilla tavoilla paremman pelaajan oBon tilalle, vaikkei nuorukainen huonosti pelannutkaan. Jks on kokeneempi, tilastollisesti parempi, luotettavampi clutch-pelaaja ja parempi lukemaan peliä.

BLAST Premier Fall Seriesissä joukkue jäi alkulohkoon, mutta IEM Beijing-Haidian -turnauksessa Complexity on jo voittanut jo NaVin sekä fnaticin. Alku on siis lupaava.

Odotukset:

Complexity kävi parhaimmillaan maailman listan viidentenä oBon kanssa. Vaikka moni muukin joukkue on vahvistunut ja maailman huipulla tuulee, uskon että Complexity voi palata noille paikkeille uudestaan. Siirto on jo nyt hyvä ja kun joskus palaamme LAN-ympäristöön, on tämä lisäys vain entistä parempi.

FaZe

Olof "olofmeister" Kajbjer © redbull.com

+Olof “ olofmeister ” Kajbjer (tuuraaja)

- NiKo

FaZestä ei pitänyt oikeastaan edes kirjoittaa, mutta tapa jolla taitava joukkue on pelannut ilman NiKoa on ollut hämmentävän mainiota. Joukkue voitti jo OG:n ja Vitalityn IEM Beijing-Haidian -turnauksen alussa.

Tämä on mielenkiintoinen ilmiö, mutta joskus kun joukkueen paljon tilaa vievä tähti lähtee pois, voi jäljelle jäänyt tiimi jopa ylisuorittaa tuon lähdön jälkeen. Voi olla, että henki joukkueessa on rennompi ja brasilialaisen tähden Marcelo “ coldzera ” Davidin johtotyyli on erilainen kuin NiKon.

Odotukset:

On vaikea uskoa, että sama formi voisi jatkua FaZessä pitkään. Alkuun on tiimissä keveyttä ja oikeastaan kaikki ovat ylisuorittaneet, mutta todennäköisesti heidän peliään aletaan lukemaan helpommin tulevina viikkoina. Tulee olemaan kiinnostava nähdä, kuka tulee joukkueen pysyvästi viidenneksi pelaajaksi.

Gen.G

Richard "Xizt" Landström © John Gooderson

+Richard “ Xizt ” Landström (tuuraaja)

+Rasmus “ kreaz ” Johansson (tuuraaja)

Gen.G on FLASHPOINTissa havittelemassa miljoonan dollarin palkintopotista osaansa. Ensimmäisellä kaudella sijoitus oli 5.-6.

Odotukset:

Minimaaliset. On vaikeaa kuvitella laimeampaa tuuraavaa pelaajaa kuin Xizt. Kyseessä on siis Ninjas in Pyjamas -joukkueessa Majoritkin voittanut pelaaja, mutta edellisinä vuosina hänen tilastonsa ovat vain yksinkertaisesti olleet heikot. Hänen hltv-ratinginsä viimeiseltä vuodelta on 0,88, joka ei yksinkertaisesti ole hyväksyttävällä tasolla, kun puhutaan huippujoukkueista. Vaikuttaa siltä, että Gen.G:llä tuli kiire saada edes pelaavaa kokoonpanoa yhteen. Jumbosija on todennäköinen FLASHPOINTissa.

c0ntact

+Rigon “ rigoN ” Gashi

+Lotan “ Spinx ” Giladi

ottoNdin edustama c0ntact vahvisti rivejään FLASTPOINTin toista kautta varten. Remmiin hyppää 21-vuotias sveitsiläinen rigoN ja 20-vuotias israelilainen Spinx.

Sihvo kuvailee uusia vahvistuksia mekaanisesti äärimmäisen taitaviksi, joskin sellaisiksi, että tiimipelaamisessa on vielä hiottavaa. Ensimmäisissä otteluissa tulokset ovat olleet vaihtelevia, mutta peli on koko ajan alkanut näyttämään paremmalta ja nyt c0ntact liitelee seitsemän kartan voittoputkessa.

c0ntact uudella kokoonpanolla:

Ensimmäiset 19 karttaa: 12 häviötä

Edelliset 7 karttaa: 0 häviötä

Odotukset:

Sihvo ei kasaa joukkueelle suuria menestyspaineita ensimmäiseen pariin kuukauteen. Tästä on helppo olla samaa mieltä. Tiimissä on sen verran raakoja timantteja, että niiden hiomisessa menee varmasti hetki. Uskon edelleen, että c0ntact voi olla maailman Top-20 sijaa hätyyttelevä tiimi, joskin sekin saattaa vaatia vielä pelaajasiirron lisää.