Meksikon ralli: Taktiikka, joka maksaa itsensä takaisin?

Kärjessä pistetilanteen mukaisesti starttaa Ott Tänak , joka on 41 pisteellään kolme pistettä Rovanperää edellä. Jokainen piste mestaruustaistelussa on arvokas, mutta nopea matematiikka vahvistaa Rovanperän ratkaisun oikeaksi. Toista sijaa alemmaksi hän ei voinut järkevästi tiputtautua, joten ajopaikka toisena autona on parasta, mitä tällä kertaa on tarjolla.