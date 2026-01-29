Lumilautailija

on uransa parhaassa iskussa, kun vakava loukkaantuminen katkaisee kauden yllättäen. Minidokumentti kurkkaa ammattilumilautailun kulissien taakse ja näyttää, millaista fyysistä ja henkistä työtä nykypäivän kova kilpailu vaatii. Telma on porukan ilopilleri ja hänen positiivisuutensa nostaa tunnelmaa vaikeinakin hetkinä. Nuoren lahjakkuuden tulevaisuus on avoinna, mutta aika näyttää mihin se hänet vielä vie.