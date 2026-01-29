Telma Särkipaju
Lumilautailu

Telma Särkipaju - Minidokumentti

Dokumentti kurkistaa nuoren pohjanmaalaisen lumilautailijan kulisseihin ja vie katsojan ammattilumilautailun maailmaan.
Telma Särkipaju

Lumilautailija Telma Särkipaju on uusin Red Bull -urheilija.

Katso Telman uusi minidokumentti alta:

10 minuuttia

Telma Särkipaju - Minidokumentti

Lumilautailija Telma Särkipaju on uransa parhaassa iskussa, kun vakava loukkaantuminen katkaisee kauden yllättäen. Minidokumentti kurkkaa ammattilumilautailun kulissien taakse ja näyttää, millaista fyysistä ja henkistä työtä nykypäivän kova kilpailu vaatii. Telma on porukan ilopilleri ja hänen positiivisuutensa nostaa tunnelmaa vaikeinakin hetkinä. Nuoren lahjakkuuden tulevaisuus on avoinna, mutta aika näyttää mihin se hänet vielä vie.
Thelma Särkipaaju poses for a portrait while filming her documentary in Finland in January 2026.

Thelma Särkipaaju poses for a portrait while filming her documentary in Finland in January 2026.

Thelma Särkipaaju poses for a portrait while filming her documentary in Finland in January 2026.

Thelma Särkipaaju poses for a portrait while filming her documentary in Finland in January 2026.

Telma Särkipaju

Lumilautailija Telma Särkipaju on uusin Red Bull -urheilija.

