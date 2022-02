Dear Rider: upea kunnianosoitus lumilautasankari Jake Burton Carpenterille

© Courtesy of Burton and Donna Carpenter

Massachusettsin Brooks Schoolissa, jossa Jake oli sisäoppias, heillä oli oma perinteensä hylkiöiden keskuudessa. Se sisälsi salaisen avainnipun, joka avasi koulun jokaisen lukon, myös rehtorin asekaapissa olleen lukon, ja yhtenä vuonna Jake valittiin avainten haltijaksi. Toiminta oli tietenkin kiellettyä ja toteutettiin salassa, mutta vahtimestari löysi avaimet Jaken laukusta. Koululta soitettiin hänen isälleen, ja viiden tunnin kotimatkalla hän sanoi Jakelle: ”Jos et hoida itseäsi kuntoon, koko perheen on muutettava.” (Hänen isänsä ei halunnut Jaken menevän paikalliseen julkiseen kouluun.)

Kaikesta huolimatta hän oli Vermontissa yksinäinen. Hän teki kaikkensa yrittäessään selvittää, kuinka käynnistää yritystoiminta ilman että rahat loppuvat kesken. Hänen ystävänsä New Yorkissa ihmettelivät, mitä hän elämällään tekee, ja hiihtokeskukset tekivät kaikkensa pitääkseen lumilautailijat poissa heidän vuoriltaan. Hänelle sanottiin, etteivät hiihtokeskusten vakuutukset kata lumilautailua. Ja ensimmäisillä alan messuilla, joihin osallistuimme — Ski Industries of America (SIA) vuonna 1982 —ammattiliiton tyyppejä kirjaimellisesti lähetettiin poistamaan meidät sieltä. Meille sanottiin, ettemme kuulu tälle alalle. Muistan Jaken joutuneen köydenvetoon lumilautailun takia, mutta jotenkin me vain jäimme.

Donna Carpenter

Burton on tehnyt enemmän naisten lumilautailun eteen kuin luultavasti mikään muu yritys. Siellä meitä ei kohdeltu miehiä vähempiarvoisina, ja he loivat meille paikan lumilautailussa. Minä olin tällaisten investointien suora vastaanottaja.

SIA-messuilla 90-luvulla yhdellä firmalla oli koulubussi osastona, ja siellä oli strippareita ja show-tyttöjä Las Vegasista. Heillä oli pornotähtiä antamassa nimmareita julisteisiin. Messujen suksipuoli oli äärimmäisen tylsä, erittäin ummehtunut, mutta lumilautapuolella oli meininkiä. Joka ilta viideltä aloitettiin oluttarjoilu, punk-bändit soittivat livenä ja meno oli niin rajua, ettei kokouksia voinut järjestää — koska kukaan ei kuullut mitään. Muistan eräänä päivänä, kun Jake ja minä vain seisoimme hieman kauempana Burtonin osastolta, ja se näytti mehiläispesältä. Ihmisiä tuli ja meni, ja me vain katsoimme toisiamme nyökkäillen: ”Hitto, peli on avattu!”

The Ride for Jake -tapahtuma Burton US Openissa helmikuussa 2020

Vuonna 2011 Jake lähetti kaikille 800 työntekijälleen muistion, jossa hän sanoi: ”Huono uutinen on, että minulla on syöpä. Hyvä uutinen on, että se on niin hyvin parannettavissa kuin vain voi.” Hän kävi läpi kemoterapian seminoomaan, erääseen kivessyövän muotoon, ja hän voitti sen. Mutta sitten neljä vuotta myöhemmin vuonna 2015 hänellä diagnosoitiin Miller Fisherin oireyhtymä, harvinainen tauti, joka lamauttaa tilapäisesti hermoston.

