Tutustu Kalle Rovanperän ja Jonne Halttusen nuottisanastoon:

- Jos on ottanut uusia lyhenteitä käyttöön, niin silloin pitää olla tarkkana. Nyt meillä on uusi nuotti, z, joka tarkoittaa snadia. Hyvin äkkiä termit yleensä iskostuvat mieleen. Riski sekaannukseen on toki isompi silloin, kun on ottanut uusia termejä kiireessä käyttöön. Pitää olla varma, ettei niitä sekoita vanhoihin merkintöihin.

- Molemmilla on aloite sanoa, jos kokee jotain tarpeelliseksi. Snadi, joka on uusi nuotti meille, tarkoittaa tosi lyhyttä kurvia, joka menee nopeasti ohitse. Aloimme miettiä, pitäisikö sellaista varten keksiä sana. Aloitteita tulee vähän kummaltakin, mutta lopuksi olemme yhtä mieltä muutoksen tarpeesta, nyökkää Halttunen.

- Nuotti 71 on 70 metriä, joka voi todellisuudessa olla 90 metriä, mutta näemme sen 70 metrinä. Jos perässä on ykkönen, matkalle mahtuu yksi mutka, jota ei ole erikseen merkattu nuotteihin. Montessa meillä oli myös nuotti 63, joka tarkoittaa kolmea, läpiajettavaa mutkaa sillä matkalla. Näin pystymme yksinkertaistamaan asioita ja kiinnittämään huomion vain niihin asioihin, joilla on merkitystä.

- Ruotsissa merkinnät liittyvät tien pohjaan. Nuotteihin voi tulla merkintöjä, kuten "jää" tai "lumi", jos lunta on paljon. Kisan luonne on simppeli, joten merkinnät ovat enemmän pitoon liittyviä.

- Mutkaluokkia on 15. Ne kertovat, kuinka paljon tie kääntyy. Kokonaiskavalkadi merkinnöissä on yli 50 sanaa, Halttunen ynnää.

Tieto muuttuneista olosuhteista on välttämätön. Monte Carlo -rallissa, kuten muissakin asfalttikisoissa on sallittua käyttää ns. etuautoa, jota Rovanperälle ja Halttuselle ajavat

Halttuselle viime hetkessä saadut muutokset toimitetaan vasta jonkin verran ennen erikoiskokeen alkua. Sen jälkeen hänen on kyettävä lukemaan vielä lisämerkinnät, jotka etuautokaksikko on vihkoon raapustanut.

- Luulen, että ehdin lukea kaiken, mutta en pistä päätäni pantiksi. Tien luonteen mukaan joutuu näiden asioiden kanssa pelaamaan. Mikäli on kiire, luen Kallelle ensin merkinnän mudasta, jotta hän voi varautua liukkauteen. Nämä asiat on päätettävä lennosta, kiireellisyyden mukaan.

