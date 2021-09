Virheetön OG ja hurmaava ENCE – syyskauden avauksen kiinnostavimmat tarinat

on ihastuttanut EPL:ssä 1.28 HLTV ratingilla. Rating sijoittaa hänet liigan neljänneksi parhaaksi pelaajaksi.

Puolalainen snaipperi Mateusz “mantuu” Wilczewski on ihastuttanut EPL:ssä 1.28 HLTV ratingilla. Rating sijoittaa hänet liigan neljänneksi parhaaksi pelaajaksi.

Puolalainen snaipperi Mateusz “mantuu” Wilczewski on ihastuttanut EPL:ssä 1.28 HLTV ratingilla. Rating sijoittaa hänet liigan neljänneksi parhaaksi pelaajaksi.

on ollut poskettoman kovassa vireessä. Hän on ollut aggressiivisesti OG:n auran kärki ja avannut monta tilannetta voitokkaiksi.

Myös israelin nuori hurja Shahar “flameZ” Shushan on ollut poskettoman kovassa vireessä. Hän on ollut aggressiivisesti OG:n auran kärki ja avannut monta tilannetta voitokkaiksi.

Myös israelin nuori hurja Shahar “flameZ” Shushan on ollut poskettoman kovassa vireessä. Hän on ollut aggressiivisesti OG:n auran kärki ja avannut monta tilannetta voitokkaiksi.

Lohkovoitolla OG pääsee taistelemaan suoraan puolivälieriin. Se on jo nyt paras suomalaisen sijoitus kunnioitetussa EPL:ssä sitten kauden 8, kun

Lohkovoitolla OG pääsee taistelemaan suoraan puolivälieriin. Se on jo nyt paras suomalaisen sijoitus kunnioitetussa EPL:ssä sitten kauden 8, kun Miikka “suNny” Kempin mousesportsin välieräpaikan.

Lohkovoitolla OG pääsee taistelemaan suoraan puolivälieriin. Se on jo nyt paras suomalaisen sijoitus kunnioitetussa EPL:ssä sitten kauden 8, kun Miikka “suNny” Kempin mousesportsin välieräpaikan.

Odotukset nousevat jälleen ja nyt taas testataan OG:n kykyä pelata paineen alla, kun joukkueelta odotetaan taas isoja. Liiga on sen verran ahdettu täyteen laatua, että puolivälierissä tiimi ei pääse helpolla, mutta tällä hetkellä palaset ovat erittäin hyvin kohdallaan. Aleksib johtaa joukkuettaan toimivasti ja joukkueen tähti on luotettavan loistava. Jos tämä jatkuu, OG voi mennä aina finaaliin asti.

Odotukset nousevat jälleen ja nyt taas testataan OG:n kykyä pelata paineen alla, kun joukkueelta odotetaan taas isoja. Liiga on sen verran ahdettu täyteen laatua, että puolivälierissä tiimi ei pääse helpolla, mutta tällä hetkellä palaset ovat erittäin hyvin kohdallaan. Aleksib johtaa joukkuettaan toimivasti ja joukkueen tähti on luotettavan loistava. Jos tämä jatkuu, OG voi mennä aina finaaliin asti.

Odotukset nousevat jälleen ja nyt taas testataan OG:n kykyä pelata paineen alla, kun joukkueelta odotetaan taas isoja. Liiga on sen verran ahdettu täyteen laatua, että puolivälierissä tiimi ei pääse helpolla, mutta tällä hetkellä palaset ovat erittäin hyvin kohdallaan. Aleksib johtaa joukkuettaan toimivasti ja joukkueen tähti on luotettavan loistava. Jos tämä jatkuu, OG voi mennä aina finaaliin asti.

. Fnaticin uusi tuleminen on näyttänyt erinomaiselta ja siitä palkintona on nyt jatkopaikka tiukasta C-lohkosta. Tämä jätti ulkopuolelle FaZen, BIGin ja Evil Geniusin.

Pitkäaikainen ruotsalaisjoukkue lisäsi riveihinsä myös kiistanalaisessa Cloud9:ssä pelanneet britit, Alex “ALEX “McMeekinin sekä William “mezii” Merrimanin . Fnaticin uusi tuleminen on näyttänyt erinomaiselta ja siitä palkintona on nyt jatkopaikka tiukasta C-lohkosta. Tämä jätti ulkopuolelle FaZen, BIGin ja Evil Geniusin.

Pitkäaikainen ruotsalaisjoukkue lisäsi riveihinsä myös kiistanalaisessa Cloud9:ssä pelanneet britit, Alex “ALEX “McMeekinin sekä William “mezii” Merrimanin . Fnaticin uusi tuleminen on näyttänyt erinomaiselta ja siitä palkintona on nyt jatkopaikka tiukasta C-lohkosta. Tämä jätti ulkopuolelle FaZen, BIGin ja Evil Geniusin.

Jo tämä tulos on äärimmäisen tärkeä tiimille, jonka 2021 oli ennen tätä suorastaan katastrofaalinen. Ennen EPL:ää joukkue oli voittanut vaivaiset seitsemän (luit oikein) BO3-ottelusarjaa kuluneella vuodella.

Jo tämä tulos on äärimmäisen tärkeä tiimille, jonka 2021 oli ennen tätä suorastaan katastrofaalinen. Ennen EPL:ää joukkue oli voittanut vaivaiset seitsemän (luit oikein) BO3-ottelusarjaa kuluneella vuodella.

Jo tämä tulos on äärimmäisen tärkeä tiimille, jonka 2021 oli ennen tätä suorastaan katastrofaalinen. Ennen EPL:ää joukkue oli voittanut vaivaiset seitsemän (luit oikein) BO3-ottelusarjaa kuluneella vuodella.