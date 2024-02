Voiko Kalle Rovanperä voittaa maailmanmestaruuden kaudella 2024?

mahdollisuuksia hieman, sillä uusi, moniportainen pisteytys ei enää palkitse voitosta totutulla painotuksella. Itse asiassa, nyt rallin voittajaa ei enää erikseen todeta, sillä pisteiden jakaminen kolmessa portaassa ei enää ota kantaa lainkaan siihen, kuka on etevin ja nopein kuljettaja, ja tuo autonsa maaliin ensimmäisenä.

Pääasia on toki yhä se, että pääsee maaliin – ainakin, jos haluaa saalistaa hyvät pisteet lauantai-iltana päättyvästä, ns. pitkästä kilpailusta. Sunnuntain vauhdikkaimmin ajamalla voi saada seitsemän lisäpistettä ja rallin päättävältä Power Stagelta voi kerätä vielä viisi lisää olemalla koko poppoon nopein. Näin ollen maksimipistemäärä pysyy yhä 30:ssä pisteessä, mutta jaottelu on hyvin toisenlainen ja vaatii lajiin vihkiytyneiltäkin todennäköisesti skarppiutta ja hyvää matikkapäätä.

Ranskalainen multimestari on saanut pitkälti sanella kisaohjelmansa ja tehdä viime hetken muutoksia siihen.

Näin Toyota osoittaa vastaavaa joustavuutta kuin on tehnyt jo kahden kauden ajan Sébastien Ogierin kanssa. Ranskalainen multimestari on saanut pitkälti sanella kisaohjelmansa ja tehdä viime hetken muutoksia siihen.

Kuten Rovanperän kommentti antaa ymmärtää, hän saa halutessaan ajaa jopa täyden kisaohjelman, jos siltä tuntuu. Toisaalta, hän saa myös olla kotona tai muissa askareissa niin paljon kuin haluaa. Mikäli tiimillä on jo kolme autoa ilmoitettu kisaan (Ogier toisena osa-aikaisena kolmannessa autossa), kaivetaan Rovanperää varten neljäs auto mukaan viivalle.

On ymmärrettävää, että Toyotaa muistaa lojaaleja menestyjiään ja pyrkii olemaan niin joustava kuin suinkin mahdollista. Sillä tavalla he tekevät oman osansa suojattinsa tyytyväisenä pitämisessä.

Oletettavaa kuitenkin on, että Rovanperä pitäytyy noin kuudessa rallissa, jotka hän on jo mielessään valinnut. Tällä hetkellä varmaksi tiedetään vain se, että Rovanperä ja kartanlukija Jonne Halttusen kausi alkaa Ruotsin rallista helmikuussa.

Niinpä kesän sorakisojen jälkeen olisi ohjelmassa enää yksi kilpailu syksyksi, ja siinä tapauksessa se olisi varsin todennäköisesti Kreikan Akropolis-ralli, joka on ollut Rovanperälle erittäin menestyksekäs. Viimeisimpien kolmen vuoden aikana hän on voittanut kisan kahdesti.

Mestarin nimi vaihtuu melkoisella varmuudella. Vahvimpana ehdokkaana mestariksi on vuonna 2019 mestaruuden Toyotalla voittanut

Mestarin nimi vaihtuu melkoisella varmuudella. Vahvimpana ehdokkaana mestariksi on vuonna 2019 mestaruuden Toyotalla voittanut Ott Tänak , joka palaa Hyundain leiriin yhden välivuoden jälkeen. Ilman mestaruutta olevat Thierry Neuville ja Elfyn Evans voivat vain toivoa, että pysyisivät virolaisen vauhdissa.

Se on kuitenkin epätodennäköistä, jos Hyundai istuu Tänakin käteen. Korealaismerkki on koonnut kuluvalle kaudelle melkoisen kavalkadin kuljettajia. Neuvillen ja Tänakin ajaessa täyden sarjan kumpikin, vaihtelee tiimin kolmannessa autossa peräti kolme kuljettajaa.

Nelikymppinen espanjalainen on yhä sellaisessa vedossa, että nuoret lupaukset eivät voi sanoa päihittäneensä Sordoa varsinkaan taktisessa kypsyydessä ja varmassa pisteiden tuomisessa.

Esapekka Lappi sai tahtonsa läpi ja tyytyy hänkin vain puolikkaaseen kauteen Rovanperän tavoin. Se avasi portin Andreas Mikkelsenille , joka suurimmaksi osaksi täydentää tiimin tarpeita kolmannessa autossa, niissä ralleissa, joita Lappi ei aja. Hätävarana tiimi pitää myös Dani Sordon kiinnitettynä. Nelikymppinen espanjalainen on yhä sellaisessa vedossa, että nuoret lupaukset eivät voi sanoa päihittäneensä Sordoa varsinkaan taktisessa kypsyydessä ja varmassa pisteiden tuomisessa.

, jonka kisaohjelma on vasta muotoutumassa. Sen sijaan

Hyundai pitää vastaavasti kiinni Emil Lindholmista , jonka kisaohjelma on vasta muotoutumassa. Sen sijaan Teemu Sunisen nimeä ei osallistujalistalta löydy. Suninen pääsi kaudella 2023 ajamaan Hyundailla muutaman rallin jopa Rally1-autolla, mutta jatkoa tiimissä ei lopulta löytynyt. Ura jatkuu kenties toisessa tiimissä, tai sitten ei.

Roope Korhosen on tarkoitus kiertää samoja WRC2-luokan kisoja, ja jonkinlaista kisaohjelmaa kokoaa kasaan myös Toyotan testikuljettajana vuodesta 2016 työskennellyt Mikko Heikkilä.

Luokan mestaruustaisteluun osallistuu myös Skodalla TGS:n väreissä ajava Lauri Joona ja kartanlukijaksi hypännyt Janni Hussi . Roope Korhosen on tarkoitus kiertää samoja WRC2-luokan kisoja, ja jonkinlaista kisaohjelmaa kokoaa kasaan myös Toyotan testikuljettajana vuodesta 2016 työskennellyt Mikko Heikkilä .

