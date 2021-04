WINGS FOR LIFE WORLD RUN 9.5.

Toukokuun 9. päivänä klo 14.00 (Suomen aikaa) on jälleen aika lähteä liikkeelle maailmanlaajuisen sovellusjuoksun Wings for Life World Runin merkeissä. Osallistuessasi Wings for Life World Runiin, et tee sitä vain itsesi vuoksi. Rekisteröitymismaksut ja lahjoitukset menevät kokonaisuudessaan Wings for Life-säätiölle, jonka tehtävänä on löytää parannuskeino selkäydinvammoihin.