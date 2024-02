Vuoden 2024 odotetuimmat CS-turnaukset - tässä lista!

Tänä vuonna Majorit pelataan vuoden alussa sekä lopussa, mutta niiden väliin mahtuu rutkasti myös muita tuttuja suurturnauksia sekä uusia tuttavuuksia. Katso koko lista alta!

01 BLAST Premier Spring Groups 2024

Ajankohta: 22.1. − 28.1.

Palkintosumma : 190 000$

Joukkueet : 16

Mikä : Studioturnaus ja karsinta Spring Finaliin

BLAST lisäsi tiimikattaustaan neljällä, mikä toi turnaukseen mukaan Virtus.Pron, Falconsin, Spiritin ja GamerLegionin. Vuoden ensimmäisenä LAN-turnauksena Spring Groups on hyvä maistiainen siitä, mitä on tulossa.

02 IEM Katowice 2024

Ajankohta: 31.1. – 11.2.

Palkintosumma: 1 000 000$

Joukkueet : 24

Mikä : Areena-turnaus

IEM Katowice 2023 © ESL-Michal-Konkol

24 tiimiä taistelevat pääsystä legendaariselle Spodek-areenalle. Mukana on kaikki huiput kuten mm. G2, Faze, NAVI, MOUZ ja Vitality, lukuun ottamatta Team Liquidia, joka roster-muutosten takia ei pääse mukaan.

Viime vuosina Katowicen lohkovaiheetkin ovat olleet kiinnostavia, sillä niissä tiimit on laitettu pelaamaan vastakkain ja huutelua puolelta toiselle on kuulunut reilusti, mikä vain lisää tunnelmaa.

03 PGL Copenhagen RMR

Joukkueet: 32 Euroopassa

Mikä : Studioturnaus, joka on karsinta Majoreille

Kööpenhaminan RMR on siis karsinta Majoreille, jonne kenelläkään ei ole varmaa paikkaa vielä. Kaikkien pitää pelata RMR-karsinta.

RMR tunnetaan CS:n tunteikkaampana turnauksena. Ero Majoreille pääsyn ja putoamisen välillä on valtaisa, etenkin rahallisesti. Majoreille pääsy tarkoittaa, että tiimi ja pelaaja saa ostettavan tarransa peliin. HLTV:n ja Dust 2 Brasilin raportin mukaan Pariisin Majoreilla tämä tarkoitti noin 200 000$ dollaria per pelaaja. Siksi reaktiot putoamisiin ja läpipääsyihin ovat vertaansa vailla.

Blast.Tv Major apex © BLAST-@Vexanie

04 PGL CS2 Copenhagen 2024 Major

Ajakohta: 17.3. – 31.3.

Palkintosumma: 1 250 000$

Joukkueet : 24

Mikä : Areena-turnaus

Vihdoin 10 kuukauden odotuksen jälkeen luoksemme saapuu vuoden ensimmäinen Major-turnaus. Kyseessä on siis CS:n suurin turnaus, joka on kaikkien tiimien kalentereihin ympäröity punaisella tussilla. Tällä kertaa turnaus on PGL:n operoima ja se pelataan ensimmäistä kertaa Tanskassa.

Suomalaistoiveet kasautuvat Aleksi " Aleksib " Virolaisen NAVIin, joka on pelannut erinomaista peliä viimeisen parin kuukauden aikana. Toiveita on toki Jimi " Jimpphat " Salon MOUZin menestykseen, sillä onhan tiimi maailman rankingeissa sijalla kolme. Myös Eetu " sAw " Sahan valmentama Heroic taistelee kannun tuomisesta Suomeen. Kaikkien edellä mainittujen täytyy vielä päästä RMR-turnauksesta varmistaakseen Major-paikkansa.

05 IEM Chengdu 2024

Ajankohta: 8.4. – 14.4.

Palkintosumma: 250 000$

Joukkueet : 16

Mikä : Areena-turnaus

Heti viikko Majorin päättymisen jälkeen, Kiinassa pelataan IEM Chengdu -turnaus ensimmäistä kertaa. Tiimikattaus on kelvollinen, mutta selkeästi osa huipputiimeistä on päättänyt jättää Chengdun välistä sen ajankohdan takia. Tiimilistalta uupuu Vitality, NAVI ja Liquid.

06 ESL Pro League 19

Ajankohta: 23.4. – 12.5.

Palkintosumma: 750 000$

Joukkueet : 32

Mikä : Studio-turnaus

Viime syksynä Maltalla pelattavan ESL Pro Leaguen voitti Jimpphatin edustama MOUZ. Tänä vuonna Pro Leaguen kaudet ovat lyhennetty kolmeen viikkoon, mikä on ihan toivottu uudistus. Viime kausina turnaus on tuntunut turhan venyneeltä. EPL:n tiimikattauksessa on mukana kaikki, mitä toivoa saattaa.

07 IEM Dallas 2024

IEM Dallas 2023 ENCE © ESL-Viola-Schuldner

Ajankohta: 27.5. – 2.6.

Palkintosumma: 250 000$

Joukkueet : 16

Mikä : Areena-turnaus

Viime vuonna ENCE juhli mestaruutta nyt kolmatta kertaa peräkkäin järjestettävässä IEM Dallasissa. ESL selkeästi haluaa panostaa ainakin yhteen turnaukseen Amerikassa vuosittain ja Texasin yleisö on ottanut tämän ilomielin vastaan. 2024 Dallasissa nähdään ainakin Vitality, Faze, MOUZ ja NAVI.

Samalla Dallasissa pelataan ESL Impact Leaguen vitoskauden loppu. Naisten turnauksen potissa on mukavat 150 000$.

08 YaLLa Compass 2024

Ajankohta: 5.6. – 9.6.

Palkintosumma: 400 000$

Joukkueet : 16

Mikä : Ei vielä tietoa onko kyseessä areena- vai studiotapahtuma

Ensimmäistä kertaa järjestettävä YaLLa Compass 2024 on heidän kautensa huipennus. Kahden online-turnauksen voittajat pääsevät lopputurnaukseen ja loput tiimeistä tulevat kutsulla mukaan.

09 BLAST Premier Spring Final 2024

Ajankohta: 12.6. – 16.6.

Palkintosumma: 425 000$

Joukkueet : 8

Mikä : Areena-turnaus

Lontoo kutsuu! Blastin kevätkausi huipentuu Wembley-areenalle. Palkintopotissa on hyvä summa rahaa ja Blastin tuotannot ovat aina komeita, joten odotamme korkeatasoista turnausta kevätkauden päätökseksi.

10 BLAST Premier Fall Groups 2024

Ajankohta: 26.7. – 4.8.

Palkintosumma: 190 000$

Joukkueet : 16

Mikä : Studioturnaus ja karsinta Fall Finaliin

11 IEM Cologne 2024

Ajankohta: 7.8. – 18.8.

Palkintosumma: 1 000 000$

Joukkueet : 24

Mikä : Areena-turnaus

IEM Cologne 2023 © ESL-Helena-Kristiansson

Turnaus, josta Joona " natu " Leppänen on sanonut, että jos menet yhteen CS-turnaukseen, mene Kölniin. CS-karnevaalin tuntua, makkaran tuoksua ja virvokejuomien valumista on yhtä kuin kylmät väreet.

12 ESL Pro League 20

Ajankohta: 3.9. – 22.9.

Palkintosumma: 750 000$

Joukkueet : 32

Mikä : Studio-turnaus

13 BLAST Premier Fall Final 2024

Ajankohta: 25.9. – 29.9.

Palkintosumma: 425 000$

Joukkueet : 8

Mikä : Areena-turnaus

14 IEM Fall 2024

Ajankohta: 7.10. – 13.10.

Palkintosumma: 250 000$

Joukkueet : 16

Mikä : Areena-turnaus

15 BLAST Premier World Final

Ajankohta: 13.11. – 17.11.

Palkintosumma: 1 000 000$

Joukkueet : 8

Mikä : Areena-turnaus

Perfect World Major 2024 © Perfect World

16 Perfect World Shanghai Major 2024

Ajankohta: 1.12. − 15.12.

Palkintosumma: 1 250 000$

Joukkueet : 24

Mikä : Areena-turnaus

Vuosi huipentuu Majoreihin! Tätä ovat monet toivoneet, sillä se on aina erikoista, kun Majorit ovat keskellä kautta. Se on kuitenkin kaikkien tiimien päätavoite, joten kaikki sen jälkeen tuntuu vähän tyhjältä. Tämä taitaa olla myös merkki tulevasta eli Valvekin on tuntunut ymmärtäneen, että on luonnollista, että kausi päättyy siihen suurimpaan turnaukseen.

17 Mitä muuta?

Tähän on listattu kaikista isoimmat turnaukset, mutta vuoden aikana pelataan myös muita pienempiä LAN-turnauksia sekä tietenkin valtava määrä online-CS:ää. Kaksi vuotta putkeen Suomessa pidetty Elisa Masters ei ole julki vielä, mutta pidämme silmällä, pelataanko tänäkin vuonna Suomessa huippu-cs:ää.

Luvassa on ensimmäinen kokonainen vuosi Counter-Strike 2:sta, joten odotukset ovat korkealla vuoteen 2024.