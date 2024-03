Wings for Life World Run – vedä lenkkarit jalkaan hyvän asian puolesta

Wings for Life World Run Maailman suurin juoksutapahtuma tulee takaisin 5. toukokuuta 2024. Juokse niiden puolesta, jotka eivät siihen kykene. Rekisteröidy ja lataa Wings for Life World Run -sovellus puhelimeesi!

Kun lähdet Wings for Life World Runiin, et tee sitä vain itsesi vuoksi. Osallistumismaksut menevät kokonaisuudessaan Wings for Life -säätiölle, jonka tehtävänä on löytää parannuskeino selkäydinvammoihin.