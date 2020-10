Sopiva hiilihydraattien ja nesteensaanti parantaa suorituskykyä kaikissa pitkissä kestävyyskoitoksissa. Suorituksen aikainen ravitsemus kannattaa suunnitella huolellisesti ja sitä on tärkeää harjoitella etukäteen, jotta jaksaminen on sitten tärkeimmässä tapahtumassa huipussaan eivätkä ikävät vatsavaivat yllätä.

Sopiva hiilihydraattien ja nesteensaanti parantaa suorituskykyä kaikissa pitkissä kestävyyskoitoksissa. Suorituksen aikainen ravitsemus kannattaa suunnitella huolellisesti ja sitä on tärkeää harjoitella etukäteen, jotta jaksaminen on sitten tärkeimmässä tapahtumassa huipussaan eivätkä ikävät vatsavaivat yllätä.

Sopiva hiilihydraattien ja nesteensaanti parantaa suorituskykyä kaikissa pitkissä kestävyyskoitoksissa. Suorituksen aikainen ravitsemus kannattaa suunnitella huolellisesti ja sitä on tärkeää harjoitella etukäteen, jotta jaksaminen on sitten tärkeimmässä tapahtumassa huipussaan eivätkä ikävät vatsavaivat yllätä.

Hiilihydraatteja urheilujuomasta, energiageeleistä tai geelikarkeista

Hiilihydraatit ovat tärkein energianlähde kaikissa kovatehoisissa kestävyyssuorituksissa. Jos suoritus kestää reilusti yli tunnin, kannattaa sen aikana nauttia hiilihydraatteja , sillä hiilihydraattien saanti parantaa selvästi suorituskykyä, kun lihasten omat hiilihydraattivarastot alkavat ehtyä. Suositeltava määrä on suorituksen kestosta riippuen 30-90 g hiilihydraatteja tunnissa, mikä vastaa esimerkiksi 1-4 energiageeliä . Itselle sopivaa määrää on kuitenkin tärkeää kokeilla ja harjoitella etukäteen.

Hiilihydraatit ovat tärkein energianlähde kaikissa kovatehoisissa kestävyyssuorituksissa. Jos suoritus kestää reilusti yli tunnin, kannattaa sen aikana nauttia hiilihydraatteja , sillä hiilihydraattien saanti parantaa selvästi suorituskykyä, kun lihasten omat hiilihydraattivarastot alkavat ehtyä. Suositeltava määrä on suorituksen kestosta riippuen 30-90 g hiilihydraatteja tunnissa, mikä vastaa esimerkiksi 1-4 energiageeliä . Itselle sopivaa määrää on kuitenkin tärkeää kokeilla ja harjoitella etukäteen.

Viime vuosina on havaittu, että hiilihydraattien nauttimisesta voi olla hyötyä myös lyhyissä alle tunnin kestävissä suorituksissa ja yllättävää on, että

Viime vuosina on havaittu, että hiilihydraattien nauttimisesta voi olla hyötyä myös lyhyissä alle tunnin kestävissä suorituksissa ja yllättävää on, että jopa pelkkä suun huuhtominen hiilihydraattipitoisella juomalla saattaa riittää , vaikka juomaa ei siis lopulta edes nielisi. Tämä johtuu siitä, että makeat hiilihydraatit lähettävät jaksamista parantavia viestejä keskushermostollemme.

Viime vuosina on havaittu, että hiilihydraattien nauttimisesta voi olla hyötyä myös lyhyissä alle tunnin kestävissä suorituksissa ja yllättävää on, että jopa pelkkä suun huuhtominen hiilihydraattipitoisella juomalla saattaa riittää , vaikka juomaa ei siis lopulta edes nielisi. Tämä johtuu siitä, että makeat hiilihydraatit lähettävät jaksamista parantavia viestejä keskushermostollemme.

Juomista riittävästi, mutta ei liioitellusti

Nestehukka heikentää suorituskykyä ja nyrkkisääntö on, ettei kestävyyssuorituksessa saisi syntyä yli 2% nestevajetta . Riippuu kuitenkin säästä, liikuntalajista ja urheilijan yksilöllisistä ominaisuuksista, miten paljon pitää juoda, ettei tällaista vajetta syntyisi. Suositeltava juomamäärä onkin 0,5-1,5 litraa tunnissa eli haarukka on melkoinen.

Nestehukka heikentää suorituskykyä ja nyrkkisääntö on, ettei kestävyyssuorituksessa saisi syntyä yli 2% nestevajetta . Riippuu kuitenkin säästä, liikuntalajista ja urheilijan yksilöllisistä ominaisuuksista, miten paljon pitää juoda, ettei tällaista vajetta syntyisi. Suositeltava juomamäärä onkin 0,5-1,5 litraa tunnissa eli haarukka on melkoinen.

. Kun painon putoamiseen lisää juodun nestemäärän, saa arvion itselle tyypillisestä nesteenmenetyksestä. Jos esimerkiksi tekee tunnin juoksulenkin, jonka aikana juo 0,5 litraa ja paino on ennen lenkkiä 75,5 kg ja lenkin jälkeen 75,0 kg, on hikoilun määrä ollut 1 litra tunnissa.

Helpoiten oman nesteentarpeensa saa selville, kun punnitsee itsensä ennen ja jälkeen harjoituksen . Kun painon putoamiseen lisää juodun nestemäärän, saa arvion itselle tyypillisestä nesteenmenetyksestä. Jos esimerkiksi tekee tunnin juoksulenkin, jonka aikana juo 0,5 litraa ja paino on ennen lenkkiä 75,5 kg ja lenkin jälkeen 75,0 kg, on hikoilun määrä ollut 1 litra tunnissa.

Helpoiten oman nesteentarpeensa saa selville, kun punnitsee itsensä ennen ja jälkeen harjoituksen . Kun painon putoamiseen lisää juodun nestemäärän, saa arvion itselle tyypillisestä nesteenmenetyksestä. Jos esimerkiksi tekee tunnin juoksulenkin, jonka aikana juo 0,5 litraa ja paino on ennen lenkkiä 75,5 kg ja lenkin jälkeen 75,0 kg, on hikoilun määrä ollut 1 litra tunnissa.