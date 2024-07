10 raisons de commencer à courir

On parle ici de l'une des formes d'activité physique les plus simples et les plus accessibles. Elle est pratiquée par les athlètes professionnels et les débutants, les enfants et les adultes, ceux qui sont en prise de masse ou en sèche, en général : par tout le monde. Dans cet article, nous avons rassemblé 10 raisons pour lesquelles vous devriez enfiler vos chaussures de course et aller courir dès maintenant.

S'entraîner en conditions réelles de trail possède bien des avantages... © Marcelo Maragni

Beaucoup de gens voient le running uniquement comme un exercice cardio ou comme un échauffement avant une séance de musculation, sans prendre conscience des nombreux avantages d'un entraînement régulier. Il ne faut pas le sous-estimer ! Voici quelques-uns des avantages du running pour la santé :

01 Renforcer le système immunitaire

Si vous souffrez souvent de rhumes, le running deviendra votre meilleure ami. Courir en extérieur (et même par temps frais) endurcira votre corps et le rendra plus résistant aux maladies. L'exercice régulier renforce la condition physique et améliore votre humeur. Oui, oui, votre immunité dépend en grande partie de votre humeur et de vos pensées.

Il est prouvé que les coureurs tombent moins souvent malades. L'essentiel est d'adopter une approche raisonnable de l'exercice, afin qu'il n'y ait pas de « surentraînement », et de vous habiller en fonction de la météo lorsque vous courez à l'extérieur.

Dylan Bowman toujours sur le Mont Tamalpais © Cameron Baird/Red Bull Content Pool

02 Amélioration de la circulation sanguine

Courir régulièrement améliore le système cardiovasculaire, ce qui contribue à prévenir les maladies cardiaques. Le running accroît l'oxygène dans les tissus, ce qui facilite la circulation sanguine. Grâce à cette charge, les muscles cardiaques gagnent en force et en endurance, les parois des vaisseaux sanguins sont renforcées et leur tonus augmente. Ceci, à son tour, conduit à une stabilisation de la pression artérielle, peu importe qu'elle soit élevée ou basse.

03 Se débarrasser de la dépression

Pendant la course, votre corps produit l'hormone de la joie, l'endorphine, et cet effet dure non seulement pendant l'entraînement, mais aussi après. Les psychologues disent que courir régulièrement rend une personne moins irritable et aide à se débarrasser de l'insomnie.

Le running, bien sûr, est déjà énergisant sur le plan émotionnel. Vous pouvez faire en sorte de l'apprécier encore plus. Créez une liste de vos musiques d'exercice préférées. Prenez l'habitude d'aller courir le week-end dans la nature, en forêt ou au bord d'une rivière/d'un lac, en général, là où il fait beau. Regardez autour de vous, écoutez le chant des oiseaux, le gazouillis des insectes, les clapotis de l'eau, ressentez les sensations dans votre corps. Ce n’est pas pour rien qu’on dit que courir est une excellente façon de méditer.

Essayez également de courir en groupe, avec un ami proche, votre famille. Se retrouver pour courir, parler, plaisanter et se détendre en nature est excellent contre la dépression et l’anxiété. Vous vous éloignez des mauvaises pensées et vous vous sentez plein d'énergie. Une sorte de renouveau.

Faire du running sous le soleil © Dean Leslie/Wandering Fever

04 Renforcer les articulations

Il existe une légende selon laquelle le running "tue" vos genoux, mais en fait, ce n'est pas le cas. Au contraire, courir régulièrement renforce vos articulations, bien sûr, si vous courez correctement et augmentez progressivement la charge.

Il est également important de comprendre que la santé des articulations dépend de la force et de l'entraînement des muscles et des tendons qui entourent la base des articulations. Courir ne suffit pas, vous devez également faire des exercices de musculation pour renforcer tous les groupes musculaires et des exercices spéciaux pour le running. Au début de l'entraînement, l'échauffement est primordial, tout comme les étirements après l'exercice sont obligatoires.

05 Brûler les graisses

Faire du running peut vous aider à perdre du poids, mais vous devez comprendre comment cela fonctionne. Pendant et après la course, un processus actif de lipolyse - la dégradation des cellules graisseuses - se déclenche. Dans des conditions de charge cardio, le corps commence à dépenser ses réserves, mais il ne le fait pas immédiatement. Pendant les 40 premières minutes de course, le corps travaille sur les glucides (par exemple, le glycogène, un glucide stocké dans les cellules du foie et des muscles). Et ce n’est qu’après cette période que la transition vers la phase de combustion des graisses a lieu.

Donc, si vous voulez perdre du poids ou sécher, vous devez absolument commencer à courir, mais un tel entraînement doit durer au moins 50 minutes. Et, bien sûr, l'effet magique dépend de la fréquence et de la régularité de l'entraînement. Plus il y en a, mieux c'est.

Améliorez votre endurance en courant © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool

06 Concentration accrue

Il a été prouvé que les personnes qui courent sont capables de se concentrer sur une tâche plus rapidement, plus efficacement et sont plus vigilantes. Courir améliore aussi la mémoire !

De nombreux coureurs affirment que le running est une renaissance pour eux. Nous pouvons le confirmer ! Si vous courez le matin, vous vous réveillez, gagnez en vigueur et en clarté de pensée, et vous avez encore toute la journée devant vous. Lorsque vous vous entraînez le soir, même si vous êtes très fatigué après une journée de travail, allez y. Vous reviendrez avec le sourire et gagnerez en force.

07 Renforcer le système respiratoire

Vos poumons sont extrêmement sollicités lors d'une course pour donner à votre corps l'oxygène dont il a besoin. Grâce à des courses régulières, vos poumons deviendront plus forts et leur capacité augmentera.

Et si vous courez longtemps, la sollicitation devient plus importante en raison de l'entraînement des muscles responsables de la respiration.

Les étirements sont essentiels © Andorkó Balázs

08 Endurance améliorée

Ce n'est pas un secret : le running renforce l'endurance. Chaque fois que vous courez, votre corps repousse ses limites et est mieux préparé pour la fois prochaine. Cela signifie que votre cœur et vos poumons travailleront mieux, que vous serez plus endurant, en meilleure forme, et que votre quotidien sera plus agréable.

Essayez différents types de course à pied pour augmenter votre endurance : marathons et ultramarathons, sur route ou en montagne. Plus la distance est difficile, plus vous faites d’efforts, plus vous serez endurant à la fin.

09 Renforcement musculaire

La course à pied sollicite la quasi-totalité des muscles (plus de 600 !). Cela signifie que pendant l'entraînement, vous faites travailler non seulement vos jambes, mais aussi votre dos, vos abdominaux et même vos bras. D'ailleurs, vous devez apprendre à faire travailler vos bras correctement, afin que votre dos se muscle et que vos bras n'en souffrent pas. Un entraîneur peut vous apprendre à effectuer les mouvements de bras, et il existe de nombreuses leçons vidéo à ce sujet.

En plus de cela, lors d'une course, les muscles s'étirent et deviennent plus élastiques. Cependant, vous devez toujours vous étirer après votre course, pour prévenir des blessures et pour enlever cette sensation de "rouille" dans vos muscles.

Courir pour changer d'air © Marcos Ferro/Red Bull Content Pool

10 Un shot de vivacité

Le running est un excellent moyen de donner de l'énergie à votre corps avant un événement important ou au début de la journée. La course à pied accélère votre métabolisme, oxygène vos tissus et permet ainsi à votre corps d'être plus efficace.

Et bonus : vous n’avez besoin d’aucun équipement particulier pour courir. Alors mettez vos baskets et c'est parti !

Comment commencer à courir si je suis ....

...ennuyé/frileux/difficile/paresseux ?

Bien sûr, il existe des raisons objectives pour lesquelles il vaut mieux ne pas courir, des blessures ou des maladies graves (comme la thrombose), par exemple. Mais dans la grande majorité des cas, courir ne vous sera que bénéfique : l'essentiel est de ne pas se lancer tête baissée dans la réussite d'un marathon . Courez d'abord sur de courtes distances et augmentez progressivement avec le temps. Vous remarquerez qu'il vous est de plus en plus facile de courir et que votre corps devient plus fort, plus résistant et, surtout, en meilleure santé.

Courir en montagne © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

Contrairement aux stéréotypes, vous pouvez courir en hiver. Le problème du manque de temps est beaucoup plus facile à résoudre que vous ne le pensez : le fait est que vous n'aurez jamais assez de temps, car il n'y a que 24 heures dans une journée. Mais cela vaut la peine de réfléchir à ce que vous pouvez changer ou optimiser dans votre quotidien pour vous accorder au moins 30 minutes à vous. Oui, en effet : pas pour courir, mais pour vous-même. Après tout, une séance d'entraînement aussi peut s'avérer extrêmement avantageuse.

Si vous n'avez pas la motivation nécessaire pour aller courir, différentes applications d'entraînement peuvent vous aider. Il ne reste donc plus que le plus difficile : faire un petit effort et commencer !

Pour vous donner une motivation supplémentaire, entrainez vous pour la prochaine course caritative Wings For Life World Run 2025, où les participants du monde entier courent le même jour et à la même heure pour la recherche sur la moelle épinière.

Découvrez ci-dessous les meilleurs moments de la Wings For Life 2024 :

REPLAY : Wings for Life World Run 2024 Revivez l'édition 2024 de la course Wings for Life World Run 2024.