Justine Dupont La waterwoman Française Justine Dupont est l’une des meilleures surfeuses de big wave. En 2019, elle surfe la plus grosse vague de sa vie à Nazaré avant de décrocher le titre aux Mondiaux de SUP.

De Waimea et Jaws à Hawaï à Todos Santos au Mexique en passant par Cortes Banks en Californie, l'année 2023 nous offre déjà l'une des plus folles saisons de big wave jamais vues... et nous ne sommes qu'en février !