Mais que s'est-il passé en 2012 ?

C’est l’un des plus grands exploits de la décennie. Et il se passe le 14 octobre 2012. Ce jour-là, le monde entier a les yeux rivés sur

. Après des années de travail, le parachutiste autrichien s’apprête à accomplir

, soit un saut en parachute depuis la stratosphère. Rien que ça. Après avoir décollé à bord d’une capsule soulevée par un ballon d’hélium, l’Autrichien s’est jeté dans le vide à 39 kilomètres d’altitude au-dessus du Nouveau Mexique, aux États-Unis. Après 4 minutes et 19 secondes de chute libre à une vitesse maximale de 1357,6 km/h - battant au passage le record du monde de la plus longue et de la plus rapide chute libre de l’histoire -

a déployé son

avant d’atterrir sereinement. Historique.