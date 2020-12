Mais que s'est-il passé en 2015 ?

Loic Bruni est champion du monde de VTT descente

décroche son premier titre de champion du monde de descente. Au terme d’un ultime run sensationnel à Vallnord (Andorre), le rider VTT grimpe enfin sur la plus haute marche du podium et brandit sa première médaille d’or dans la catégorie sénior. La première d’une longue lignée.

Et de un. Le 6 septembre 2015,

Quatrième de la Coupe de France à Métabief, Loïc Bruni a vécu un week-end mitigé dans le Haut-Doubs. Entre deux averses, on s’est posé avec le champion du monde pour évoquer cette saison particulière.

Loïc Bruni s’est imposé rapidement comme l’un des patrons du VTT descente international. En 2019, il est devenu le second pilote de l’histoire à décrocher trois titres de Champion du Monde d’affilée.

. Avec Toro Rosso (aujourd’hui AlphaTauri), il devient à 17 ans le plus jeune pilote de l'histoire à prendre le départ d'un Grand Prix, à Melbourne. Auteur d’une saison remarquable, son contrat au sein de l'écurie est renouvelé pour la saison suivante. Il n’y restera que quelques mois avant d’être promu chez Red Bull Racing.

À la veille d'une nouvelle décennie, on revient sur les événements qui ont marqué l'univers de Red Bull ces dix dernières années. Et on commence évidemment avec 2010.

Né pour être rapide, Max Verstappen, fils du pilote de Formule 1 Jos Verstappen, est le plus jeune pilote à remporter un Grand Prix de F1.

À la veille d'une nouvelle décennie, on revient sur les événements qui ont marqué l'univers de Red Bull ces dix dernières années. Et on commence évidemment avec 2010.

réalise cet exploit. Après un an de préparation et cinq jours passés à gravir le pic Uhuru, le point culminant de l’Afrique (5895m), le Russe devient le premier homme à dompter la montagne africaine en wingsuit, 126 ans après sa première conquête.

Avant le 6 février 2015, aucun BASE jumper ne s’était jamais à élancé du sommet du Kilimandjaro. Ce jour-là, le regretté Valery Rozov réalise cet exploit. Après un an de préparation et cinq jours passés à gravir le pic Uhuru, le point culminant de l’Afrique (5895m), le Russe devient le premier homme à dompter la montagne africaine en wingsuit, 126 ans après sa première conquête.

À la veille d'une nouvelle décennie, on revient sur les événements qui ont marqué l'univers de Red Bull ces dix dernières années. Épisode 2 : 2011.

À la veille d'une nouvelle décennie, on revient sur les événements qui ont marqué l'univers de Red Bull ces dix dernières années. Épisode 3 : 2012.

