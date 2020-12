Mais que s'est-il passé en 2019 ?

Nous sommes le dimanche 6 octobre en Thaïlande, et

vient de confirmer qu’il était un monstre. En

(et son sixième en

) après 53 victoires et 91 podiums, la fourmi de Cervera pousse encore un peu plus les murs du panthéon de la discipline pour s’y faire une place à part. Parviendra-t-il à revenir en 2021 et remporter le titre qui le sépare encore de

? On espère avoir la réponse rapidement.