Comment fonctionne le système de Fusions dans 2XKO

2XKO permet aux joueurs et joueuses de former une équipe composée de deux champions , chacun disposant de son propre move set, offrant ainsi une grande liberté dans le style de jeu. Vous pouvez donc créer un duo parfaitement adapté à votre manière de jouer. En plus de cela, il faut choisir l’une des cinq fusions. Celles-ci modifient le gameplay en débloquant de nouvelles mécaniques ou en améliorant des fonctionnalités existantes.

Voici la liste complète des fusions, avec leurs atouts et leur niveau de complexité.

01 Double Down

Double Down vous permet d’utiliser des DHC (Delayed Hyper Combos) © Riot Games

Avec Double Down, vous pouvez, lors de l’activation d’un Super Move, déclencher directement celui de votre partenaire pour l’appeler sur le terrain. Il suffit d’entrer la commande de son attaque au début de votre propre coup.

Cette mécanique est connue des joueurs de jeux de combat sous le nom de DHC (Delayed Hyper Combo), elle a été popularisée par la série Marvel vs. Capcom.

Teemo déclenche son Super alors que celui d’Ahri est encore à l’écran © Riot Games

Double Down a plusieurs usages : vous pouvez l’utiliser pour prolonger un combo et infliger plus de dégâts, ou pour faire entrer votre partenaire pendant le neutral game si son Super Move assure une bonne couverture.

Degré de difficulté : faible

02 2x Assist

2X Assist vous permet de combiner deux assists © Riot Games

Votre partenaire peut toujours intervenir à l’aide d’un de ses assist moves. Après avoir utilisé une assist, il faut normalement attendre un court délai avant de pouvoir en rappeler un autre.

Ici, Ahri a pu passer derrière son adversaire grâce à 2X Assist © Riot Games

Avec 2x Assist, comme son nom l’indique, vous pouvez enchaîner deux assists consécutives sans délai. Vous gagnez ainsi en maîtrise de votre second champion : vous pouvez multiplier les attaques pour occuper l’espace à l’écran ou tenter de provoquer une ouverture que vous convertirez ensuite via un handshake tag ou votre personnage principal.

Degré de difficulté : moyen

Au cours de l’alpha du jeu, lors d’un match, le pro de Street Fighter Big Bird a d’ailleurs utilisé cette Fusion pour dominer la partie.

03 Freestyle

Freestyle permet de créer de puissants mix-ups © Riot Games

Normalement, vous pouvez échanger votre champion actif avec celui de la réserve pendant un assist move en appuyant sur le bouton de tag pour exécuter un handshake tag, ce qui vous permet de prendre le contrôle du second perso. Cela n’est en général possible qu’une seule fois par appel d’assist.

Grâce à Freestyle, prenez votre adversaire en sandwich © Riot Games

Avec Freestyle, vous pouvez effectuer deux handshake tags d’affilée. Vous invoquez votre partenaire, prenez son contrôle, puis revenez immédiatement à votre premier champion. On retrouve une mécanique similaire dans BlazBlue: Cross Tag Battle. Ce mode permet de prolonger des combos grâce aux changements de personnages rapides, ou de mettre la pression pour forcer l’ouverture de la garde adverse.

Degré de difficulté : élevé

04 Sidekick

Sidekick limite votre partenaire d’équipe © Riot Games

La Fusion Sidekick supprime en partie l’aspect tag team du jeu. Vous jouez toujours avec deux personnages, mais le champion en réserve ne peut pas entrer en jeu. Ses assists restent toutefois disponibles.

En contrepartie, votre personnage principal reçoit plusieurs bonus : accès immédiat au Fury Break dès le début du round, +20 % de points de vie, −25 % de dégâts subis sous les 500 HP, possibilité de lier vos Super Moves sans la Fusion Double Down, et deux jauges de Super Meter au départ (jusqu’à cinq au lieu de trois).

Avec la Fusion Sidekick, vous pouvez accumuler jusqu’à cinq barres de Super © Riot Games

Deux nouvelles mécaniques viennent aussi s’ajouter :

si vous appuyez sur une touche au moment précis d’un impact, vous pouvez réduire activement les dégâts reçus

maintenir le bouton de tag permet de charger votre assist pour le projeter plus loin sur le terrain.

Degré de complexité : moyen

05 Juggernaut

Ceux qui préfèrent jouer un seul champion opteront pour Juggernaut © Riot Games

En choisissant la Fusion Juggernaut, vous jouez une nouvelle fois sans pouvoir faire entrer votre second champion. Cette fois, vous perdez aussi l’accès à ses assists : vous combattez donc en 1 contre 2.

Comme avec Sidekick, vous échangez votre partenaire contre des bonus puissants : davantage de points de vie, une défense renforcée, deux jauges de Super Meter (jusqu’à cinq disponibles), un Fury Break entièrement chargé dès le début du round, et un accès à un Snap Move — inspiré de Marvel vs. Capcom — permettant de forcer le deuxième perso adverse à entrer sur le terrain. En prime, cette Fusion vous permet, comme Double Down, d’enchaîner plusieurs Super Moves.

Juggernaut-Blitzcrank est un vrai un cauchemar pour les débutants. © Riot Games

Juggernaut réduit les options de combo et de mix-up, mais elle convient parfaitement aux personnages capables de créer des ouvertures sans dépendre des assists.

Degré de complexité : moyen

On vous laisse faire votre choix, mais sachez que cela aura des répercussions, contre Kameto comme face à un main Teemo, alors bonne chance !