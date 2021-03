NBA 2K21 : Le guide du 3v3 sur MyTeam

Dans MyTeam , le 3v3 (ou Triple Menace / Threat en vo) reprend l’idée du basket entre potes sur le terrain du quartier, mais avec quelques règles : 3 joueurs de chaque côté, 21 points à marquer (mais forcément deux de plus que le trio adverse). Voilà les recettes d’un mode moins formel, plus arcade qui a un sacré avantage : offrir des parties bien plus courtes que les gros matchs classiques 5v5 qui vous bloquent 20 à 30 minutes. Là, c’est 5 minutes, voire 10, et c’est plié. L’idéal pour s’éclater entre deux activités sur un parquet insolite plus proche d’une piste de danse que d’une salle NBA.

Présent depuis plusieurs NBA 2K , ce mode était un peu le parent pauvre du jeu mais les développeurs ont nettement corrigé le tir cette année, incluant le 3v3 offline et online dans les objectifs de saison, ainsi que dans les matchs spotlight, avec des affrontements plus longs (le premier à 70 points par exemple). C’est donc devenu du sérieux.

En 3v3, vous pouvez affronter un adversaire ou l’IA. Pas de recette miracle en multi : à vous d’être le plus fort. Il y a bien une combine peu glorieuse qui permet d’affronter des bots, mais outre le fait de vous enlever quasiment tout mérite, c’est affreusement ennuyeux, alors passons. Ce guide va donc se concentrer sur le Triple Threat Offline. C’est parti.

Qu’est-ce qu’il y a sous le sapin ?

Avant de passer aux conseils, commençons par le plus important. Le fun. Nan, haha, les récompenses (mais le fun, c’est important aussi).

Plus vous gagnez de matchs en 3v3, plus elles se veulent séduisantes (mais le sont-elles vraiment ? Teasing). Parmi elles, se glissent des cartes de joueurs que vous ne pourrez avoir ailleurs. Plus vous gagnez, plus les cartes ont une note élevée et sont puissantes (mais le sont-elles vraiment ?). Par exemple, à 500 victoires, Michael Finley 95, à 1000 victoires Peja Stojakovic 97. Mettons tout de suite un terme à ce suspens insoutenable : ces récompenses déçoivent, à l’exception de Peja, qui vient juste de sortir. Les précédentes ne font pas honneur aux matchs enchaînés, aux ennemis vaincus, aux trois points superbes de vos shooteurs ou aux contres spectaculaires de vos pivots. Et c’était exactement pareil sur 2K20. Le 3v3 souffre des mêmes travers : lorsque vous les atteignez, les récompenses sont déjà has been, à l’image d’un boys band des années 90 en dédicace au supermarché du coin. Pire, en elles-mêmes, elles ne cassent pas des briques. On trouve bien mieux que McGee 92 pour quelques MT aux enchères. Doug West 96, récompense après 750 victoires tout de même, est moins attractif que certaines cartes 89.

Mais alors pourquoi ce guide ? Pourquoi s’acharner ? Déjà pour le fun, car oui, le mode 3v3 sait être grisant. Ensuite, c’est un mode utile pour l’XP (on verra ça après). De plus, c’est l’occasion de récupérer plein de MT, tokens et autres packs, mais ça n’est pas tout ! Après chaque victoire, vous avez l’opportunité d’essayer d’ouvrir un coffre. Si vous avez de la chance, il s’ouvre (spoil d’une grande violence), et si vous avez beaucoup de chance, vous pouvez y récupérer une des cartes reward du moment, souvent liées à la saison en cours. Et là, on peut avoir de la carte badass, du genre Statham dans Expendables.

Exemple : Terry Dischinger, ancien joueur des Pistons, reconverti en orthodontiste très réputé (c’est vrai). Présenté comme ça, pas de quoi vous décrocher la mâchoire, mais sa carte 96 était aussi forte que la récompense ultime de fin de saison, Kawhi Leonard 98. Paf, dans les prémolaires. Résultat, les joueurs ont poncé le 3v3 dans l’espoir de d’avoir “le dentiste”, beaucoup s’y sont cassé les dents (ici c’est 400 victoires pendant qu’il était accessible et RIEN) et 2K a revu à la hausse la carte de Kawhi.

Place maintenant au jeu avec trois manières de s’attaquer au 3v3

Méthode 1 : Le 3v3 en mode bourrin

Sûr de vous et de votre talent, vous n’avez peur de rien, c’était écrit dans votre horoscope du matin. Vous jouez donc vos meilleures cartes et essuyez vos chaussures diamant sur le visage des rugueux adversaires. L’xp ne vous intéresse pas vraiment et vous n’avez pas besoin de conseils pour gagner facilement : ce guide ne vous sert à rien.

Une belle compo Rubis

Méthode 2 : Le 3v3 en mode malin

Avec l’ajout des saisons, vous avez une multitude d’objectifs à réaliser avec certains joueurs, postes, cartes ou équipes afin de récupérer de l’expérience, manière de monter en niveau jusqu’au Saint Graal du niveau 40. Le mode 3v3 est alors un parfait terrain de chasse. Regardez vos objectifs en cours, sélectionnez vos trois joueurs en fonction de ceux-ci et foncez. Exemple : des passes décisives à faire avec Curry, des points à marquer avec Durant, des rebonds à prendre avec Jokic, vous voilà avec un trio qui travaillera individuellement pour l’XP et collectivement pour la victoire. Vous avancerez en effet simultanément vers les récompenses 3v3 et dans l’XP ! C’est d’autant plus intéressant de voir le 3v3 sous cet angle que la majorité des défis XP sont réalisables dans ce mode.

Serge, Tyler, Pau et les autres

Méthode 3 : Le 3v3 en mode facile

Il y a un aspect du 3v3 que nous n’avons pas abordé et qui est diablement important : prendre vos meilleures cartes, les plus puissantes, peut s’avérer risqué. Pourquoi ? Car la composition de l’équipe de l’IA aura sensiblement la même moyenne que la vôtre. Vous avez trois cartes Opale 97 ? Vous allez affronter des brutes. Si vous n'êtes pas une terreur (cf méthode 1), vous risquez de souffrir. Vos adversaires défendront mieux. Il vous sera plus délicat de prendre des shoots à cause d’un pressing plus important.

Mais que faire alors ?! Jouer des cartes plus faibles, sur le papier, des cartes Rubis 88-89 et Améthyste 90-91. Dans le lot, vous pourrez y trouver de vraies perles qui vous permettront de faire la différence. Tyler Herro 91 est un exceptionnel shooteur. LeBron 89 fait des trous dans la défense. Joakim Noah 90 (récompense token) est excellent au contre et aux rebonds, tout en étant mobile et très facile à prendre en main. De fait, il n’est pas rare de mieux s’en sortir avec une carte plus faible d’un joueur qu’avec ce qu’il a de mieux dans le jeu. Prenons l’exemple de l’Italien Andrea Bargnani : sa carte 94 est intéressante mais fait grimper la note moyenne de votre équipe. Sa carte 89 est tout aussi bien (si ce n’est meilleure) et il fait partie des meilleurs pivots à cette note. Cette année, 2K a sorti un grand nombre de cartes Rubis / Améthyste vraiment intéressantes, il y a donc l’embarras du choix et pas de raison d’hésiter. De plus, autre avantage, et de taille, ces cartes, fort plaisantes à jouer, vous éviteront de vous ruiner en contrats. Il est en effet préférable d’acheter les 5 contrats directement en MT (400 pour les Améthystes, 240 pour les Rubis). C’est quand même bien fait tout ça.

Maintenant que nous avons ciblé les cartes, voyons la compo idéale : un shooteur, excellent au trois points (vous allez comprendre pourquoi) pour marquer tous les points et deux défenseurs, ailier fort / pivot. Par exemple, dans notre laboratoire, c’est 83 victoires de suite avec Tyler Herro 91, Andrea Bargnani 89 et Larry Sanders 89. Easy. Tout cela en shootant du parking, un détail de grande importance et on y vient tout de suite.

Le trois points c’est fort bien

Ultime conseil dans cet humble guide qui, nous l’espérons, changera votre vie à tout jamais : comment marquer vos points. Vous avez deux choix : le faire avec classe ou efficacement. La classe, c’est le beau dribble entre trois joueurs pour terminer avec un alley-oop mémorable, un gros dunk ou une superbe passe au pivot qui colle un poster sur le front d’un malheureux sous l’arceau. C’est top, spectaculaire, mais délicat à réaliser… quand ça fonctionne. Sinon, vous pouvez shooter de loin. Le trois points est parfait en 3v3 : vous jouez en difficulté all-star, le % de réussite est très acceptable, et il n’en faut que 7 pour boucler un match. Les échecs seront comblés par les tirs réussis. Il vous suffit simplement de choisir un meneur / arrière avec plus de 90 à cette stat (ils sont nombreux) et de jouer avec celui dont la mécanique de tir vous convient le mieux. Quelques noms avant de vous lancer : Tyler Herro 91 (toujours lui), l’excellente carte rétro de Steph Curry 94, son père Dell Curry (91), Mike Miller Inferno 89, Klay Thompson NBA Finals 91, Geoff Petrie 93, Glen Rice 94, le regretté Drazen Petrovic (91), Arron Afflalo 91… et bien d’autres.