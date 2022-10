Interview de Sébastien Renard, Lead Writer pour A Plague Tale : Requiem

Concept art de Tom Hisbergue © Tous droits réservés Asobo Studio/Focus Entertainment

Est-ce que tu peux représenter rapidement le contexte historique et géographique de la série A Plague Tale ?

Les deux épisodes se déroulent en France. A Plague Tale : Innocence se déroulait en Guyenne, l’actuelle Aquitaine, ou se trouve le studio. Mais nous n’avons pas explicitement localisé l’action, car on ne voulait pas nommer de lieu spécifique. Mais nous ne voulions pas faire dans l’hyperréalisme et nous avons plutôt été chercher du côté du conte. Par exemple dans le jeu, l’épidémie de peste débute en Guyenne via le personnage d’Hugo alors que dans les faits, elle est arrivée par Marseille en 1348.

Pour Requiem, nous avions le défi de nous renouveler, de chercher de nouvelles couleurs et de nouvelles idées. On avait d’abord envisagé de faire des recherches pour situer l’action hors de France, mais finalement nous nous sommes dit que le sud-est du pays offrait un bon contraste. Nous avons donc glissé vers la Provence et le bassin méditerranéen pour le deuxième jeu, qui se situe dans la continuité scénaristique directe du premier. Je suis moi-même originaire de Nice, c’est un endroit que je connais bien. Ce n’est pas moi qui ai insisté pour que le jeu se déroule là, mais j’en suis ravi (rires) !

Est-ce que pour A Plague Tale : Innocence, le fait d’avoir eu ce patrimoine historique à proximité immédiate du studio a rendu le choix évident ? Ou est-ce davantage le fait qu’il s’agit d’une région peu représentée dans le média ? On sait que l’équipe s’est inspirée de la Guyenne, mais que les repérages sont allés chercher des éléments dans d’autres régions, d’autres patrimoines.

Ce n’est pas forcément plus facile parce que c’est à proximité ! L’équipe vient d’un peu partout, nous avons tous grandi dans des villes différentes. Mais il est vrai que Bordeaux, par exemple, est une ville très chargée d’Histoire ! On a parfois ce sentiment, dans les rues, de vivre dans un passé qui se prolonge jusqu’à aujourd’hui. C’est assez facile de se projeter dans le passé et quelles émotions en ressortiraient.

Je pense que c’est quelque chose qui est très partagé en Europe, on vit dans cette Histoire. Mais quand on fait un jeu, on va chercher des influences partout, en gardant l’idée qu’un jeu qui dure plus d’une dizaine d’heures, c’est un voyage. On avance, on avance, et il faut que le décor se renouvelle ! Les jeux d’aventure se définissent par ce déplacement permanent, qui doit se dérouler comme une partition de musique.

Pour Innocence, c’était simple puisqu’on a été chercher dans un décorum classique lié au Moyen Âge : des champs, des églises, des châteaux. On a pu les transformer en véritables « cartes postales » dans lesquelles on a injecté du gameplay. Le challenge n’était donc pas tant de sélectionner ces décors que d’en faire des environnements jouables. C’était beaucoup moins évident pour Requiem, car il fallait aller chercher d’autres choses pour ne pas se répéter. On a donc cette fois-ci été chercher du côté des carrières d’ocre, des grandes villes, des paysages côtiers, des communautés de pêcheurs, etc. C’était déjà le cas pour Innocence : pour ne pas se répéter, nous avions déjà été chercher des visuels de villes fortifiées hors de la région.

On s’est également autorisé une marge de manœuvre historique en s’autorisant des anachronismes pouvant aller jusqu’à une cinquantaine d’années. Le jeu doit rester maître, ça a toujours été le principe qui nous a guidés, davantage que la fidélité historique absolue.

Justement, est-ce que tu peux nous parler de la collaboration avec l’historienne Roxane Chila , consultante historique sur le jeu, pour vous aider à construire ce Moyen Âge qui, s’il n’est pas « réaliste » doit être « vraisemblable » ?

Comme je disais, le jeu est roi et impose ses propres contraintes. Dès le début, on sentait que l’hyper-réalisme pouvait être un piège, d’où cette idée de rester dans le registre du conte. On ne voulait pas spécialement prétendre être « irréprochables sur le Moyen Âge », ce n’était pas du tout notre objectif. C’était vraiment une question de choix : déterminer quelle était la bonne dose de conte et de fantastique à injecter dans le jeu, et déterminer à quel point ça allait impacter l’univers.

Par exemple, on s’est rapidement dit qu’on ne voulait pas mettre de magie, aller vers la Fantasy. Mais on a plutôt été chercher dans d’autres registres du fantastique, avec le mal qui atteint Hugo pendant le jeu et des références à la pratique de l’alchimie. L’alchimie n’est pas de la magie, puisque des gens l’ont réellement pratiquée, avec un ancrage dans les éléments et les matériaux : le sel, le mercure, le soufre, etc. On l’a lié avec les notions de maladie, de corps, de sang… Bref, ce sont des aménagements qu’on a choisi de faire pour injecter une dose de merveilleux dans ce contexte historique.

Et donc, quand on travaille pendant plus d’un an avec une universitaire comme Roxane Chila, la première chose à faire a été de décrire précisément nos besoins. Nous ne voulions pas qu’elle nous décrive le moindre micro-détail de la vie médiévale, à quoi ressemble une poutre, ce genre de choses auxquelles le joueur ne va pas forcément faire attention. D’autant plus que notre équipe fait également ses propres recherches pour ce genre de détails.

Roxane était davantage là dans le processus d’écriture pour répondre à des questions assez précises liées à la structure et au déroulé de l’aventure. Quand j’écris une scène pour le jeu, ça soulève parfois des questions surréalistes : est-ce que les chiens avaient des laisses, par exemple (rires). Mais ça peut également être des questions d’un plus haut niveau sur les structures de pouvoir, la composition ethnique de la population du bassin méditerranéen, des questions sur la manière de se vêtir des nobles, le contexte politique et les structures de pouvoir…

C’est très précieux d’avoir quelqu’un comme Roxane pour pouvoir répondre à toutes ces questions de manière précise, car même quand elle n’avait pas les réponses exactes, son travail d’historienne lui permettait de nous orienter sur les bonnes sources et les bonnes informations. Parfois, nous avons pu la consulter pour savoir s’il était possible qu’Amicia [l’héroïne de la série] fasse telle ou telle chose. Par exemple, il était impensable à l’époque qu’une femme se permette de regarder un noble dans les yeux. Nous, on a une héroïne qui ne se plie pas à ça et c’est un choix, mais dont nous ne voulions pas faire une règle générale.

C’est un peu comme dans Game of Thrones qui a été une de nos références en termes de ton : on peut très bien représenter le Moyen Âge en y injectant une certaine dose de modernité. Si on faisait du « pur » Moyen Âge, une grosse partie du jeu ne pourrait tout simplement pas exister. Il faut donc trouver un équilibre entre tout ça, ce qui nous conduit autant à brasser beaucoup de sources et de documents de références qu’à utiliser notre instinct pour l’adapter au résultat que nous souhaitons obtenir.

D’ailleurs, Innocence allait puiser dans des références qui ne sont pas uniquement médiévales. Avec des séquences qui étaient inspirées par l’expressionnisme, le cinéma horrifique, les films de Stanley Kubrick… Est-ce que Requiem va chercher de nouvelles inspirations ? Notamment en lien avec ce nouveau contexte provençal et maritime ?

Bien sûr je ne peux répondre qu’en mon nom, et notre département artistique brasse aussi énormément de références ! Mais en ce qui me concerne, j’écris depuis que je suis très jeune, j’ai lu énormément de poésie, j’ai lu énormément de littérature du XIXè siècle… Mais effectivement je suis aussi un gros fan de cinéma d’horreur, et je pense que ça se sent ! A Plague Tale est une série qui me permet de beaucoup explorer cette sensibilité.

Requiem est effectivement beaucoup plus « solaire » et coloré qu’Innocence, mais c’est un peu comme Massacre à la Tronçonneuse : on peut tout à fait réaliser des séquences horrifiques en plein jour ! Ca donné un côté très cru assez unique. Quand on a commencé à imaginer Requiem dans ce contexte méditerranéen, j’ai tout de suite pensé à des champs de carcasses en train de pourrir au soleil. C’est une nouvelle texture, une ambiance très neuve par rapport à Innocence.

Mais nous avons gardé beaucoup de nos références depuis Innocence, car elles sont importantes pour nous. Elles nous ont permis de construire une histoire et de lui donner le ton qu’elle a. Nous avons été pointus et exigeants sur la narration pour lui donner son ton un peu folklorique et étrange. On a voulu conserver ça et le pousser encore plus loin dans Requiem. On va donc retrouver toute une faune inquiétante inspirée par le cinéma horrifique, avec des références qui vont traverser les deux jeux comme par exemple “La Chair et le Sang” de Paul Verhoeven. Un film que je trouve extraordinaire, avec une sensibilité très européenne, un traitement du Moyen Âge que je trouve incroyable et justement cette dimension conte fantastique et merveilleux, mêlé à une ambiance extrêmement noire. Une scène de baiser devant un pendu les tripes à l’air : pour moi c’est tout à fait A Plague Tale (rires). La rencontre du merveilleux et de l’horreur !

À l’inverse, est-ce qu’il à des moments où vous vous êtes dit « non, la ça va trop loin, c’est une version gore de la pagnolade » ? Ou au contraire, t’es tu senti libre d’aller aussi loin que possible dans ce que tu voulais raconter ?

C’est évidemment un travail d’équipe, et dans un travail d’équipe, c’est évident que nous faisons tous des compromis permanents ! Si quelqu’un va trop loin dans ce qu’il veut raconter, un autre va le freiner, et vice-versa. Par exemple on peut commencer à créer un niveau, se dire « quand même, c’est A Plague Tale, on devrait mettre plus de sang ! » et se retrouver la semaine suivante avec de la bidoche partout et se dire qu’on a un peu abusé (rires) ! J’adore le gore, mais évidemment on doit trouver un équilibre.

Et comme ça reste un jeu vidéo, il ne faut pas oublier qu’on doit avoir une dimension un peu spectaculaire. Si par exemple on évoque la mort liée à une épidémie dans un village, on ne peut pas juste faire un petit tas de cadavres dans une ruelle. Dans la réalité, dix corps entassés pour un petit village ça serait beaucoup, mais dans un jeu, on doit garder à l’idée que le joueur va se déplacer au milieu de tout ça, et il faut donc en mettre des centaines : le ressenti se fait aussi sur la longueur.

Un peu à l’image d’Innocence qui avait une scène de champ de bataille ou les morts et les rats semblaient s’étendre à l’infini, presque jusqu’à l’horizon ?

Oui tout à fait ! Il fallait rendre à la fois l’épidémie de peste et la Guerre de Cent Ans, donc il fallait l’évoquer par de la démesure. On imagine ce que peuvent donner des champs de bataille et des villes complètement décimées. Mais à l’inverse, on garde à l’esprit que le jeu doit avoir une certaine élégance et doit quand-même garder un certain bon goût ! Et la frontière est fine : sur Innocence on a failli faire du n’importe quoi, et on veut vraiment éviter de faire du n’importe quoi (rires).

On a gardé un filet de sécurité pour que le jeu garde une belle identité. Quitte à rétrograder sur certaines choses, à diminuer l’expression de la violence dans une scène. Même chose pour le décor, qui ne doit pas être grotesque, ou dans ce qui peut arriver à Amicia, l’héroïne. Il y a des choses que l’on ne s’est pas autorisé à faire, par respect pour le personnage et le public. C’est toute la problématique d’avoir un discours la violence : nous ne voulions pas faire un jeu gore ou splatter . D’autres le font très bien mais ce n’était pas notre idée. Nous, nous voulions garder cette dose d’élégance pour nourrir l’émotion ressentie dans le récit.

Est-ce que dans Requiem, il y a un élément esthétique ou thématique dont tu es particulièrement fier et que tu as hâte de faire découvrir aux joueurs ?

Il y a énormément de choses ! Nous sommes vraiment très fiers du jeu. Je pense que nous avons réussi à ne pas nous endormir sur nos lauriers. On arrive à pousser notre univers encore plus loin mais sans perdre notre identité. Le jeu ne ressemble à aucun autre, je pense. On a gardé notre ton en s’autorisant en allant encore plus loin. On a aussi poussé plus loin la réflexion sur le rendu des émotions à travers le gameplay, et on a hâte d’avoir les retours des joueurs à ce sujet. C’était épuisant à faire, mais vraiment fascinant en termes de design narratif.

Sur le jeu en lui-même, bien sûr je ne veux pas spoiler, mais je suis très fier des nouveaux personnages, notamment Arnaud et Sophia. J’ai aussi été vraiment ravi de pouvoir travailler sur des personnages adultes un peu plus badass. J’ai grandi avec le cinéma des années 80 et ses héros hauts en couleurs comme John McLane ou Ripley, un des plus beaux archétypes féminins du cinéma d’action. Comme dans Innocence, le casting était un peu plus jeune, on ne pouvait pas tout à fait aller dans cette direction. Et la structure du jeu ne nous permettait pas de nous attarder assez sur certains personnages comme Nicolas, sur lequel j’aurais aimé pouvoir passer plus de temps. J’adore aussi Amicia, bien sûr, parce que c’est un personnage qui incarne la résistance face au monde. Elle a des brisures intérieures, et je suis curieux de voir comment son évolution va être perçue.

Il y a une intensité, un sens du drame et de la tragédie dans Requiem qu’on a vraiment poussé au maximum pour en faire un grand rollercoaster émotionnel, et je trouve que le résultat est épique. C’est intense et dur, mais très beau aussi ! J’ai vraiment hâte de voir comment les joueurs vont vivre ce voyage. C’est vraiment un cliché mais c’est vraiment une étape de franchie pour moi, l’œuvre de la maturité (rires). Malgré les petits défauts que le jeu garde forcément, puisque tous les jeux en ont, je suis aussi très fier de ce grain de folie qu’on a injecté et qui n’empêche pas la grandeur.

Oui, en parlant de grain de folie, ceux qui ont fait le premier jeu savent que c’est une dimension qui se retrouvait notamment à la toute fin d’Innocence, avec un combat final qui avait une dimension assez étrange, presque série B !

Certains joueurs n’ont pas aimé ce combat final ! Parce que pour eux, il y avait une dimension qui virait trop vers le fantastique. On a vu qu’il y avait un clivage entre les joueurs qui acceptaient ce postulat et ceux qui étaient plus attachés à une dimension plus réaliste. Mais encore une fois, nous étions guidés par le gameplay et la nécessité d’amener un point final épique ! Le jeu n’aurait pas été intéressant s’il avait tourné dix heures sur les mêmes mécaniques.

Mais il y a aussi tout un pan des joueurs qui ont vraiment adoré. Nous pensons que cette séquence s'inscrit complètement dans l’identité de Plague, avec un scope de plus en plus démesuré. Et cette dimension se retrouve dans Requiem : bien sûr qu’il y aura de l’Apocalypse, des marées de rats, etc.

Si tu devais travailler sur un autre genre ou une autre époque pour un prochain jeu, quel serait ton projet idéal ?

C’est marrant, c’est quelque chose auquel je ne pense pas souvent ! Mais une des contraintes liées à écrire des œuvres situées dans le passé, c’est toutes les contraintes que ça induit en termes de game design. Pour mes collègues game designers, le Moyen Âge, c’est un véritable enfer ! Imagine designer des puzzles et des niveaux où tout doit fonctionner avec des poutres, des torches, des poulies, des mécanismes en bois… On ne s’en rend pas compte quand on joue, mais ce sont d’énormes contraintes !

Donc je te dirai simplement : le futur ! J’adorerais travailler sur une œuvre de pure SF. C’est un genre qui permet de poser de nombreuses problématiques philosophiques et poétiques, et qui permet de s’affranchir d’un certain nombre de contraintes techniques et mécaniques. Pour les designers, c’est aussi des obstacles en moins. Pas besoin de justifier la téléportation ou l’utilisation d’ascenseurs quand ça fait partie de l’univers dépeint ! C’est un vrai bonheur (rires). J’aime énormément la SF et je n’ai pas encore eu l’occasion d’en faire souvent, c’est donc ce qui m’intéresserait le plus !

Est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer à celles et ceux qui s’apprêtent à découvrir le jeu ?

On a vraiment hâte d’avoir vos retours. A Plague Tale : Requiem est un jeu dans lequel nous avons mis beaucoup d’amour. On adore vraiment nos personnages et on espère vraiment que vous allez continuer à les aimer aussi ! Ça va être un très beau voyage !

Merci à Sébastien pour son temps et nous avoir accordé cet entretien.

