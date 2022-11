en 2008, Gwin a participé à plus de 90 courses de Coupe du Monde et 13 Championnats du Monde. L'Américain de 34 ans compte 20 victoires en Coupe du monde et près de 50 podiums. Il a également remporté le général de la Coupe du monde à cinq reprises. La victoire lui a, en revanche, toujours échappé lors des Mondiaux.

Aaron Gwin's Off Season Partez à la rencontre de la superstar mondiale de VTT de descente Aaron Gwin et découvrez le quotidien d’un champion du monde hors-saison.

La course de Val di Sole en 2012 marque l'apogée de cette période faste pour l’Américain. Il démolit la concurrence en terminant l’épreuve avec 7,850 secondes d’avance sur le Sud-Africain Greg Minnaar, deuxième. Regardez la course de Gwin à partir de 23m 34s dans le clip de 26 minutes ci-dessus.

La course de Val di Sole en 2012 marque l'apogée de cette période faste pour l’Américain. Il démolit la concurrence en terminant l’épreuve avec 7,850 secondes d’avance sur le Sud-Africain Greg Minnaar, deuxième. Regardez la course de Gwin à partir de 23m 34s dans le clip de 26 minutes ci-dessus.

La course de Val di Sole en 2012 marque l'apogée de cette période faste pour l’Américain. Il démolit la concurrence en terminant l’épreuve avec 7,850 secondes d’avance sur le Sud-Africain Greg Minnaar, deuxième. Regardez la course de Gwin à partir de 23m 34s dans le clip de 26 minutes ci-dessus.