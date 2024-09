Mais qu'est-ce que les abdos hypopressifs et pourquoi en faire ?

Les abdos hypopressifs, c’est pas une mode qui a émergé sur des comptes Instagram fitness. En fait, ils ont été inventés par un mec vraiment sérieux : le Dr Marcel Caufriez, un physiothérapeute belge. On est dans les années 80 quand il développe cette méthode qui est d'abord à destination des femmes en post-partum. Le but ? Aider les nouvelles mamans à récupérer leur ventre de championne, mais sans risquer une descente d’organe.

