Assassin's Creed Valhalla remplace le système des équipements d'Assassin's Creed Odyssey et Origins par un système simplifié. L'avantage ? Moins de choses dans l'inventaire. L'inconvénient ? Vous allez devoir investir beaucoup de temps et d'argent pour obtenir des lingots de carbone, qui vous permettront d'améliorer vos équipements. Voici donc tout ce que vous devez savoir pour les trouver et en tirer le meilleur parti.

Qui êtes-vous, les lingots de carbone ?

Les lingots de carbone sont précieux dans Assassin's Creed Valhalla © Ubisoft

Les lingots de carbone sont essentiellement utilisés pour upgrader les équipements que vous possédez. Vous pourrez attribuer plus de runes à vos armes et armures, et vous pourrez améliorer chaque élément de votre équipement pour augmenter ses propriétés de protection ou d'endommagement.

Vous ne pouvez dépenser vos lingots de carbone qu'auprès du forgeron de la colonie de Ravensthorpe. Assurez-vous donc de lui rendre visite régulièrement pour prendre de l'avance dès le début de la partie.

Où trouver ces lingots ?

Synchronisez les points de vue pour trouver les lingots de carbone © Ubisoft

Les lingots de carbone sont assez rares et très prisés. Vous les trouverez le plus souvent dans des coffres de fortune cachés un peu partout sur la map (le plus souvent, dans un coin reculé d'une colonie bien surveillée).

Le moyen le plus rapide et le plus simple de les trouver consiste à synchroniser les points de vue, rechercher les points lumineux sur la carte, puis d'envoyer votre corbeau les survoler. Une fois que vous êtes près d'une icône, elle se révélera, que ce soit un lingot, un équipement ou un livre de connaissances. Gardez un œil sur les trois barres d'or superposées : c'est ce que vous recherchez.

Où les acheter ?

Vous devrez améliorer votre colonie pour pouvoir acheter des lingots © Ubisoft

Certains marchands vous offriront les lingots à mesure que l'histoire progressera. Nous avons découvert que notre magasin de la colonie ne vendait que trois de ces articles. Assurez-vous de consulter les articles de tout marchand que vous rencontrerez afin d'augmenter rapidement et efficacement vos stocks et de mettre à niveau ces articles essentiels.