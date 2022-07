Élève brillant mais expulsé du lycée à l'âge de 16 ans pour, paraît-il, avoir brisé des vitraux lors d'un concert de fin d'année, il s'oriente vers l'aéronautique et décroche son diplôme à l'Université de Southampton. Nous sommes au début des eighties et au lieu de choisir la facilité en se dégotant un job bien payé chez un constructeur, Adrian Newey propose ses services aux écuries de Formule 1. Il est d'abord recruté comme aérodynamicien par la modeste structure brésilienne Fittipaldi, puis continue sa route chez March, d'abord aux États-Unis puis en Europe. Mais c'est chez Williams-Renault qu'il devient l'un des ingénieurs les plus respectés et courtisés du paddock : il décroche neuf titres mondiaux (quatre pilotes et cinq constructeurs) entre 1991 et 1997 et dessine des monoplaces qui révolutionnent profondément la discipline.