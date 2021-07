Adrien Fourmaux: le futur crack de la WRC

Mais d'abord, il doit trouver un moyen de franchir les neuf virages et les 1,86 kilomètre (1,16 miles) qui constituent la célèbre course de côte du Festival de vitesse de Goodwood. Heureusement, on lui a présenté la toute dernière arme de rallye de Ford : la Ford Puma Rally1. Ce prototype représente le nec plus ultra des voitures de rallye. Révélée au public pour la première fois au début du festival, cette voiture est équipée d'un système hybride qui fera de cette Rally1 la voiture de rallye la plus rapide de tous les temps.

Ces voitures aux spécifications 2022 sont un melting-pot de générations. Le retour de la boîte de vitesses séquentielle à cinq rapports se fait au détriment des palettes, de la transmission active et d'une grande partie de l'aérodynamisme, qui ont tous été supprimés dans le but de limiter la technologie, les coûts et la vitesse de ces voitures.

