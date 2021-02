Qui est Adrien Fourmaux, le nouveau frenchy du WRC ?

Le pilote français Sébastien Loeb est une légende du rallye, il a gagné 78 courses et 9 titres consécutifs en WRC entre 2004 et 2012. 3e du Dakar 2019, il participera à six étapes du Championnat 2020.

"Red Bull voit chez Adrien le même potentiel que nous et c'est fantastique de les accueillir à nouveau dans la famille M-Sport", a de son côté déclaré Malcolm Wilson OBE, célèbre découvreur de talents et directeur général de M-Sport. "C'est la première étape d'un effort global concernant les nouvelles réglementations. Une grande partie de nos ressources sont consacrées à faire en sorte que nous ayons le meilleur dispositif possible pour 2022".

