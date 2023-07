Et pour vous en dire plus, on a passé un nouveau coup de fil à

"À l'origine du air flare, il y a ce qu'on appelle le "Thomas Flare", inventé par le gymnaste américain Kurt Thomas. L'idée, c'est de se tenir en équilibre avec les bras sur le sol ou un cheval-d'arçons et de faire des cercles avec le reste du corps en initiant le mouvement avec les hanches et les jambes.

Les B-boys se sont ensuite approprié le move (dans les années 1990, ndlr) et ont créé, dans un premier temps, le air twist. Donc le même principe, mais à la verticale. Sauf qu'à l'époque, on ne fait qu'un seul tour et on passe à autre chose. Il faut attendre 1998 pour que les gens (et notamment Pablo Flores, ndlr) apprennent à enchaîner les rotations. C'est comme ça que le air flare est né.

