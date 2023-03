Red Bull Challengers : les leçons du défi d'Alderiate sur League of Legends

Le défi était corsé. JoelPostBad, Chips, Tiky, Colomblbl, Skeanz et enfin Toucouille. Voici, dans l’ordre, les 6 adversaires qui se dressaient face à lui en Solo Q . Une liste que notre Alde national a terrassé en se la jouant OTP Olaf, tout en délivrant quelques précieux conseils pour ceux d’entre vous qui ont envie de tenter leur chance sur l’édition 2023 du Red Bull Solo Q . Décryptage d'une vidéo que vous pouvez retrouvez sur la chaîne Red Bull Checkpoint !

01 La gestion des ressources

Un Joël sauvage apparaît © Red Bull Checkpoint

La première leçon de tonton Alderiate : la bonne gestion de ses ressources. Le challenger a étalé toute sa science dans le domaine lors du premier tour, face à Joël, en prenant son temps alors qu’il avait un large avantage de skill sur son adversaire. Le laissant claquer quelques compétences tout en préservant sa barre de vie, il a fini par attendre le moment opportun pour lui infliger un énorme burst et le réduire en bouillie. Un management de ses compétences ultra efficace, puisque ça lui a permis de pouvoir cueillir un Joel dépourvu de toute compétence ou autre flash pour fuir et désengager. Un réflexe à adopter en toutes circonstances dans la faille, et encore plus lorsqu’il s’agit de 1vs1 comme ici. Pour cela, il est nécessaire de fortement développer ses connaissances de chacun des champions. Le tout étant de garder en tête quelles compétences ont déjà été utilisées, leur cooldown, et ainsi savoir quand désengagé ou, au contraire, faire pleuvoir la foudre sur un adversaire désarmé.

La même mécanique s’applique aussi au management des potions. Lors de ce premier affrontement, on l’entend clairement dire qu’il a vu Joël utiliser sa potion de soin, ce qui lui donne dans ce cas un net avantage en termes de point de vie puisqu’il lui reste la sienne. Une logique qui demande souvent un grand sens de la temporisation. Ce qui nous amène au point suivant.

02 Temporiser quand il le faut

Le second point intéressant qui se dégage de la performance d’Alderiate est sa gestion du rythme. Il n’a pas hésité à se montrer extrêmement patient quand il le fallait, ce qui lui a donné plusieurs avantages. D’abord contre Joël, comme on l’a dit plus haut, sa passivité lui a permis de prendre un net avantage en termes de ressources. Mais là où cet aspect a été le plus flagrant, c’est bien face à la Caitlyn de Colomblbl, joueuse pour G2 Esports. Face à un champion long range, Alderiate a fait le choix d’éviter l’affrontement pendant un certain temps, se contentant d’esquiver les tirs ennemis avec un seul objectif en tête : atteindre le niveau 6. Sachant pertinemment qu’il était désavantagé dans un duel de poke, sa seule solution était d’attendre le moment opportun pour casser la distance, et récupérer l’avantage.

Evidemment, le match-up (Olaf contre Caitlyn) a fortement influencé sa prise de décision, et l’a poussé à limiter ses prises de risque, mais parfois il vaut mieux se montrer inactif que de vouloir en finir trop vite et se faire punir. La patience est un peu le maître-mot de son passage dans le cube, et une vertue inhérente à tous les joueurs de haut niveau. Même les plus bourrins, Alderiate en est le meilleur exemple.

03 Se stuffer stratégiquement

Une performance pour entrer au Panthéon © Red Bull Checkpoint

Il n’y a pas qu’à l’aide de ses skills qu’un affrontement se gagne. Lorsqu’on entre dans une logique d’optimisation maximale, comme ça pourrait être votre cas lors des prochaines qualifications au Solo Q, le choix de votre stuff peut s’avérer crucial. En ce qui concerne Alderiate, c’est lors de son affrontement face au Panthéon de Skeanz (jungler de la Karmine Corp) que cela nous a particulièrement marqué. En découvrant le match-up, Alde a tout de suite fait le choix de se constituer un stuff très tanky composé de la Corne du gardien, de l’Armure d’étoffe et de la Potion de soin. Sa stratégie étant de pouvoir survivre au burst précoce d’un Skeanz très agressif, afin de mieux le punir, une fois n’est pas coutume, au niveau 6. Une adaptation payante, tout comme face à la Caitlyn de Colomblbl, où il a fait le choix des bottes afin de réduire la distance plus efficacement, mais aussi se donner plus de chances d’esquiver les nombreux projectiles de la joueuse de G2 Esports. Il a ainsi pu limiter le poke adverse et préserver sa barre de vie avant de laisser parler sa hache. Ne prenez donc pas à la légère la sélection de votre stuff en 1 contre 1, ce dernier peut grandement vous aider à sortir vainqueur d’un match-up défavorable.

En restant sur son Olaf de prédilection, l’ami Alderiate ne nous a guère offert de polyvalence, mais nous a rappelé à travers ces trois points essentiels que de solides fondamentaux peuvent vous mener loin, et ce quel que soit le mode de jeu. À vous d’appliquer ces principes lors des prochaines qualifications au Red Bull Solo Q , et, qui sait, peut-être qu’Alderiate se retrouvera à commenter vos performances.

