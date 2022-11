Vero Amore : la dernière folie d’Alex Sorgente

Ouais. J’avais un événement au Brésil et on a décidé de louer une voiture. On s’est baladés vers Rio, c’était génial. Mon ami Felipe nous a amenés dans des spots incroyables dans les Favelas, parce qu’il a un projet où il aide les petits et leur apprend à skater. On est allés en Floride parce que j’ai pas mal de bons amis là-bas, j’ai une maison et j’ai pu voir de la famille. Puis j’ai loué un truc en Californie, du coup on a skaté là-bas. Enfin, on a fini par le Portugal parce que je voulais skater ce gros bowl qu’on appelle “Belmonte”, et aussi parce que je savais qu’il y avait des spots de malade à Lisbonne et Porto. Dans ma partie, il y a un énorme bowl avec un full pipe, il fait environ 4 mètres de profondeur et il y a un rebord décalé au sommet du bowl. Les seules personnes que j'ai vues le skater sont Grant Taylor et Pedro Barros et ça m'a donné envie d'y aller. Ça a parfaitement fonctionné, j'étais ravi.