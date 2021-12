Découvrez le nouveau challenger de l’America’s Cup: Alinghi Red Bull Racing

Après plus d’une décennie d’absence, Alinghi est de retour dans la plus grande compétition du monde. Et cette fois-ci, le double vainqueur de l’ America’s Cup s’est associé à Red Bull pour soulever une nouvelle fois le trophée. La nouvelle équipe a déjà débuté l'entraînement alors que les séries de sélection pour la 37e Americas Cup débuteront en 2024. “Nous voulons garder l’esprit de vainqueur qui a toujours animé notre groupe, commente le fondateur d’Alinghi Ernesto Bertarelli. Mais en même temps, nous voulons réaliser quelque chose de totalement neuf et donc différent.”