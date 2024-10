Alonzo et Niska : 2 carrières en diamant

Red Bull SoundClash 2024 Lyon - Niska vs Alonzo Le Red Bull SoundClash est de retour en 2024 à Lyon pour un show unique qui opposera deux titans du rap français : Alonzo et Niska. RDV le 26 octobre 2024 à la LDLC Arena de Lyon Decines

ont un palmarès impressionnant, et un bon nombre de victoires à leur actif. D’abord, un peu de contexte : Niska, c’est 10 ans de carrière, depuis son premier album en 2015. Et Alonzo, ex-membre des Psy 4 de la Rime, s’est lancé en solo il y a près de 15 ans.